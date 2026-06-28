Молодежь Бурятии рванула в библиотеки

- Я всегда ходил в библиотеку, как читающий мальчик из читающей семьи. Так получилось, что на протяжении всей жизни так или иначе был связан с ней, - признается Михаил. - Всегда шучу, что она мне частично заменила школу и почти полностью институт.





- Есть люди, которых невозможно отнести к какой-то одной категории - это те, кто заходит к нам «по пути»: распечатать что-то, узнать, есть ли у нас такая-то книга, спросить, можно ли посидеть с ноутбуком, - рассуждает Михаил. - Тем не менее горожане пенсионного возраста - неотъемлемая часть нашей аудитории.





Бытует мнение, что библиотеки – это кладбища книг, где даже незначительное шуршание сродни святотатству. Хрестоматийные стереотипы неизменно всплывают в бытовых пересудах, когда речь заходит об улан-удэнских храмах знаний. Библиотекаря же обычно представляем седовласой женщиной, кутающейся в пуховую шаль. Однако все эти клише безнадежно устарели - в этом можно убедиться, посетив хотя бы один из многочисленных филиалов.Федеральные СМИ довольно-таки активно рассказывают о нарастающем интересе к работе в библиотеках среди молодежи (представителей поколения Z). Впрочем, эксперты фиксируют этот тренд уже несколько лет: если во времена пандемии учреждения культуры испытывали катастрофическую нехватку специалистов, то сегодня количество соискателей существенно выросло - почти на целую треть. В некоторых книгохранилищах конкурс на освободившуюся вакансию достигает пяти человек.«Номер один» задался вопросом, насколько правдиво эта картина отражает действительность в столице Бурятии.Хранилищ мудрости, как оказалось, у нас предостаточно. Взять, к примеру, Центральную городскую библиотеку им. Исая Калашникова. Вокруг нее сформирована целая сеть филиалов, объединенных в единую систему - МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. Почти два десятка учреждений. Некоторые из них когда-то выступили отправными точками большой библиотечной модернизации по нацпроекту «Культура».Первой ласточкой обновления был филиал № 5. После ремонта он обрел не только новое имя - Центр чтения «Семейный меридиан», но и концепцию, рассчитанную на читателей всех возрастов.- Старые залы и коридоры превратились в уютные светлые помещения с современным дизайном. Главный упор был направлен на создание сразу нескольких функциональных зон, - рассказывает директор Централизованной библиотечной системы г. Улан-Удэ Раиса Цыбенова.Внутри все продумано до мелочей. Ключевая идея пространства - работа с семьями и разновозрастными сообществами. В библиотеке действует множество клубов, проводятся иммерсивные чтения, а также другие мероприятия, ориентированные на живое общение и творческую самореализацию. Реализуется проект «Гений места» со Школой юного журналиста.Подход делать библиотеку пространством для живого общения распространяется и по другим филиалам. В 2020 году эстафету подхватило подразделение № 12. Сейчас оно известно как «PRO100БИБЛИОТЕКА». В основе его концепции лежит ориентация на запросы местного сообщества и популяризация бурятской культуры. Библиотека предлагает читателям внушительный фонд - от традиционных печатных книг до электронных ресурсов.Особую атмосферу создают именно дизайнерские решения.- Преобладание необычных элементов: «парящие стеллажи», «летящие светильники в виде раскрытых книг», декоративная светящаяся стена «город», леттеринг (искусство рисования букв. – Прим. ред.) в интерьере - все это воодушевляет и вдохновляет, побуждает к чтению и воплощению креативных и амбициозных идей, - продолжает Цыбенова.Позже к программе модернизации присоединились филиалы № 6 и 19, сегодня известные как «Терминал Детский» и «Гид времени». Причем на этом обновления не заканчиваются: к открытию готовится филиал № 3.Да, пространство задает формат, но характер ему придают те, кто в нем трудится. МАУ «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» отличается талантливыми специалистами, среди которых много мужчин. «Номер один» принял решение расспросить именно их, чтобы показать, насколько разнообразны роли современных сотрудников.- Михаил Чебунин, наш человек на абонементе, - представляет коллегу директор Раиса Цыбенова.В улан-удэнских библиотеках он известен как активный популяризатор литературы: начав с волонтерства и создания в библиотеке № 13 им. Намжила Нимбуева «Не‑книжного» клуба, молодой человек инициировал проекты разных форматов - от книжных обсуждений и лекториев до квартирников и творческих студий.Пример Чебунина не исключение. Заведующий библиотекой-филиалом № 4 Леонид Перемитин тоже вырос в семье, где любовь к чтению передавалась из поколения в поколение.- У родителей огромная библиотека, дома тысячи книг. Отец постоянно что-то искал, покупал, когда-то в городе работал «Книгомир» - так мы с ним коробками книги таскали. Я, можно сказать, читать научился раньше, чем писать, - делится воспоминаниями Леонид.Его диплом бухгалтера по-прежнему пылится где то в шкафу. Перемитин так и не смог устроиться по специальности, поскольку «везде нужны девушки с высшим образованием».- А я, как видите, не девушка, - смеется заведующий.Особенно трогательно, что именно библиотека подарила ему семейное счастье: в стенах филиала он познакомился с невероятно красивой и эрудированной читательницей.Чимит Цыбенов же пришел в библиотеку немного иначе. Он программист, отвечающий за технику всей ЦБС.- Я неоднократно подрабатывал в библиотеке, время от времени возвращался. После университета меня помотало - пробовал себя в разных местах: Китай, Корея, Монголия, Тайвань, Израиль. По итогу вернулся на Родину… корни позвали, - рассказывает Чимит.Еще один опытный программист Николай Руднев о себе говорит скромно, но коллеги-то знают: без него цифровое сердцебиение не обеспечить. Незаменимый специалист.Павел Хао-Домонецкий, заведующий проектным отделом, преодолел путь от специалиста дополнительного образования до научного сотрудника Художественного музея им. Ц. С. Сампилова.- Теперь его интеллектуальный капитал служит новым библиотечным замыслам, - подчеркивают товарищи.Бадма Бадмацыренов работает в информационно-консультационном отделе, Владимир Цыбикжапов - библиотекарь филиала № 13, а Максим Задиренко - звукооператор, следит за тем, чтобы каждое мероприятие звучало не просто громко и четко, а по-настоящему вдохновляюще.Разумеется, на старте карьеры все они слышали об улан-удэнских библиотеках, но ожидания и реальность совпали отнюдь не у всех.- Многие посетители, которые приходят к нам за чтением, ищут спокойное, укромное место. У кого-то дома сложная обстановка, особенно у подростков, у кого-то старшее поколение устало от родственников. Когда я устраивался на работу, думал, что библиотека – это именно про тишину… Но нет, - поясняет Леонид Перемитин. - Там, как оказалось, много активностей. Даже если не считать массовые мероприятия, которые сами по себе достаточно шумные, здесь работает целая россыпь развлекательных клубов - например, по настольным играм. Тишина, конечно, бывает, но ближе к вечеру.Павел, напротив, пришел как старый знакомый: неоднократно посещал творческие мероприятия.- С библиотеками и музеями у всех одна и та же ассоциация: ну что вы там делаете, книжки перебираете да со скульптур пыль сдуваете, - иронизирует Хао-Домонецкий. - Еще и удивляются, когда узнают, что у нас работает приличное количество молодых.В библиотеки стекаются люди с самыми разными жизненными историями, но особенно выделяется среди посетителей старшее поколение. Больше всего это заметно в информационно консультационном отделе.- Все люди по-своему уникальны. Например, есть продвинутые пенсионеры: они очень ловко обращаются со смартфонами. Но есть и такие, кто достаточно плохо разбирается в технике и даже не представляет, где какое приложение установлено. С последними, конечно, работать сложнее, - констатирует Бадма Бадмацыренов. - В последнее время, как я заметил, люди боятся, по сути, всего двух вещей: потери персональных данных и взлома. Мы частенько помогаем пожилым посетителям с госуслугами. Один из стандартных сценариев: только-только вернем доступ к учетной записи, человек, что ему нужно было, получит, уйдет от нас и тихонечко все удалит… Спустя какое-то время опять возвращается, и так по кругу. Некоторых граждан мы перенаправляем непосредственно в МФЦ. Но порой и сами его замещаем.Михаил Чебунин смотрит на посетителей со своей колокольни.Среди постоянных гостей встречаются поистине уникальные личности. В один из филиалов регулярно ходит мужчина, который прямо сейчас сконцентрирован на написании мемуаров.– Это человек, по которому видно, что он прожил очень интересную жизнь. Вот только с возрастом ему стало сложнее отделять то, что произошло с ним лично, от того, что он прочитал в книгах, - подмечает Чебунин.Писательством сегодня не удивишь. Бурятия на таланты богата. А что же читают улан удэнцы?- Кто-то берет краеведческую литературу, кто-то книги по отраслям знаний. Востребованными по-прежнему остаются фэнтези, детективы, любовные романы. Мистическое направление - от классики до современных изданий - стало особенно популярным, - описывает тенденции Леонид. - Преобладает развлекательная литература.С точки зрения профессионального литератора, в половине случаев люди читают не самую качественную продукцию. Но именно она поддерживает поток посетителей: если делать акцент только на классике и лучших романах, библиотеки вмиг растеряют людей.- На выбор заметно влияет и видеоконтент: посетители часто берут ту или иную книгу после просмотра определенной экранизации, - уточняет Леонид Перемитин.Помогают буктоки и блогеры, обсуждающие новинки. Так, например, особую популярность получили книга «К себе нежно» (16+) и мотивационная серия от американской писательницы и бизнес-тренера Джен Синсеро.Есть в мире книг удивительный парадокс, о котором редко задумываешься, - дело в возрастной маркировке. Кажется, что может быть проще: открыл книгу, начал читать… Но с 1 сентября 2012 года закон требует ставить на обложки отметки: «0+», «6+», «12+», «16+» или же «18+». Так государство пытается выстроить невидимый щит, стараясь защитить детей от информации, которая может им навредить.В 2022 правила немного подкорректировали: приняли поправки, освобождающие от обязательной маркировки произведения, включенные в федеральные образовательные программы.Однако на практике все запутывается в тугой узел противоречий.- Бывает, что классическое произведение, которое школьники проходят на уроках в 14 - 15 лет, вдруг оказывается в сборнике с пометкой «16+». Получается странный парадокс: дети изучают книгу по программе, а взять ее в библиотеке или купить без ограничений не могут, - разъясняет Перемитин.Яркий пример - «Маленький принц» Антуана де Сент Экзюпери. Книга входит в школьную программу для довольно юных читателей (5 - 6 класс), но в отдельных случаях может иметь маркировку «16+». Почему так? Причина банальна: где-то ошиблись при оформлении, где-то перестраховались от греха подальше, а где-то просто скопировали с другого издания, не вдаваясь в детали.И с каждым годом вопрос цензуры поднимается все острее…Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с книгоиздателями и торговыми сетями подготовило доклад, в котором предупредило о рисках изъятия библиотечных книг из-за необоснованного применения законов об иноагентах и деятельности нежелательных организаций. По оценкам экспертов, публичным и научным хранилищам придется списать порядка 10 - 15% фондов, муниципальным - вплоть до 50 - 70%. Это не просто сухие цифры: за каждым процентом сотни томов, к которым читатели привыкли тянуться годами.Под угрозу ограничений попадают, например, современные научные издания и диссертации ведущих вузов, использующие материалы университетов-«иноагентов»; классические произведения, включая труды Александра Пушкина и Михаила Лермонтова; а также краеведческая литература - если в ее создании участвовали организации, позже признанные нежелательными. Особенно болезненно выглядит ситуация с «пограничными» ролями: санкции могут затронуть экземпляры, где иноагент выступил переводчиком, иллюстратором или автором предисловия.В Минцифры России подчеркнули важный нюанс: авторов признают иноагентами за политическую деятельность, а не за создание литературных или художественных произведений. При этом многие из таких произведений были написаны задолго до появления политстатуса. В ведомстве отметили, что речь идет о значительном пласте культурного и просветительского наследия, который не содержит деструктивного контента.Под изъятие, разумеется, могут попасть книги, затрагивающие пропаганду наркотиков либо отказ от рождения детей.Однако чем решительнее звучат запреты, тем яростнее разгорается любопытство. Особенно это заметно на примере литературы, затрагивающей тематику ЛГБТ* (признано экстремистской организацией и запрещена в РФ).- Когда начались гонения подобных изданий, у нас их стали спрашивать в разы чаще. Люди целенаправленно пытались урвать то, что под запретом, - делятся наблюдениями сотрудники ЦБС.Горькая констатация: запрет работает как магнит. Мнения же коллектива по поводу цензуры несколько разошлись.При этом многие сходятся в одном - точечный подход важнее тотального.- 12-летней девочке действительно не стоит читать скандально известный роман Набокова, - резюмирует Михаил Чебунин. - Но нельзя изымать книги целыми полками. Есть очень хорошая фраза: «Не живите одной жизнью, живите многими». Литература как раз позволяет это осуществить.Поразительно, но одна из существенных проблем библиотечной сети - не цензура, а банальная неосведомленность улан-удэнцев. Многие граждане даже не представляют, сколько библиотек есть в нашем городе.- Я сам был таким: всю жизнь ходил через Читинский переезд мимо дома, в котором расположен филиал, и не знал об этом, - признается Чимит.- Практически никто не знает, что у нас множество филиалов, думают, что есть только Центральная городская библиотека им. Исая Калашникова, - подтверждает Максим.- Более того, мы расположены в жилом доме, а его обитатели даже не догадываются о том, что на первом этаже есть библиотека-филиал № 13 им. Намжила Нимбуева, - добавляет Владимир.Когда культурное наследие оказывается под угрозой забвения, возникает закономерный вопрос: как сохранить его и передать будущим поколениям? Ответ кроется в новых форматах, способных оживить память.В Центре краеведческо-патриотических инициатив «Гид времени» после модернизации одним из ключевых приобретений стали очки виртуальной реальности (VR).- Посетители теперь могут погружаться в историю в интерактивном формате, - объясняет Чимит Цыбенов. - Мы предлагаем виртуальные экскурсии по нашему прекрасному городу, знакомим с биографиями выдающихся земляков и даже реконструируем ключевые события региона. Есть даже возможность отправиться в кругосветное путешествие: мы загрузили запись одного туриста, который снимал свой маршрут на камеру 360. Невероятно интересно наблюдать, как он плывет по океану, подплывает к китам… Все, что видел он, теперь могут увидеть улан-удэнцы через очки виртуальной реальности.Не менее впечатляющие возможности открываются и в других филиалах. В № 6, например, есть 3D-принтер. Такое оборудование не просто развлекает, но и помогает развивать практические навыки, пробуждая интерес к научным познаниям.Однако технологии служат не только развлечению, они становятся мощным инструментом сохранения исторической памяти. Яркий пример - проект «Герои Бурятии. Подвиг продолжается…». Он посвящен нашим землякам: Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, включая участников СВО.- Многие улицы, школы и памятники носят имена героев, но их истории частенько остаются малоизвестными, - говорит программист Николай Руднев. - Наш проект объединяет историческую память и цифровые технологии. Например, с подробными биографическими справками, списком источников и ссылками на полнотекстовые документы создан интерактивный справочник «Герои Бурятии». Разработана онлайн-карта «Имена Героев на карте Улан-Удэ», отмечающая мемориальные улицы, школы и памятники. Также мы подготовили формат карманной книги «Улан-Удэ героический», которая, в частности, рассказывает о присвоении нашей столице звания «Город трудовой доблести». QR-коды же позволяют легко связать бумажный формат с цифровыми ресурсами.Таким образом, проект успешно сочетает традиционные и современные методы подачи информации, делая историю более доступной и понятной для всех возрастов.Вдохновленные текущими достижениями сотрудники с энтузиазмом фантазируют о том, какой может стать библиотека через несколько сотен лет.- Вспомните серию компьютерных игр Assassin’s Creed, - предлагает Леонид Перемитин. - Разработчики приложили огромные усилия, чтобы воссоздать исторически достоверные миры: в первой части - реальные Акра, Масиаф, Иерусалим, во второй - Флоренция, Венеция, Рим с их соборами, дворцами и каналами. Ubisoft привлекала консультантов, чтобы передать дух эпохи. Очень надеюсь, что когда-нибудь технологии позволят достичь того же у нас. Представьте: выбираешь книгу, надеваешь очки и оказываешься внутри истории.Максим вспоминает реальный случай из Эрмитажа - несколько лет назад там проводили виртуальную выставку. По экспозиции можно было гулять через смартфон, компьютер и VR-шлем.- При этом посетители могли общаться друг с другом и не только рассматривать экспонаты, но и «трогать» их. Один из наиболее ушлых нашел баг в программе и снял виртуальную картину со стены. Смотрители музея заметили это и вернули картину на место. Конечно, хулиганство в культурных учреждениях недопустимо. Но сама концепция шлемов – это, на мой взгляд, прекрасная идея для будущего. Есть люди, которые по разным причинам не могут покинуть свой дом. Такие граждане могли бы, например, оформить подписку на библиотечные шлемы и посещать ее дистанционно, продолжая оставаться частью социума, - фантазирует Максим Задиренко.Да, было бы замечательно, если бы технологии помогли воплотить в жизнь саму суть сторителлинга… Ну а пока, давайте будем ближе к реальности. МАЦ ЦБС предлагает сделать это выйдя на улицу.- В Александровском саду мы развернули читальный зал «Амарнаб. Уншанаб». До конца лета вы можете насладиться прочтением книг под открытым небом каждый вторник и пятницу с 18:00 до 22:00, - призывает Чебунин. - Ограничений по возрасту нет.Подводя итоги, хочется раз и навсегда похоронить устоявшийся стереотип: будто библиотеки – это кладбища книг.- Кладбище так себя не ведет, на нем тихо, - иронично резюмирует Михаил.Фото: «Номер один»