Общество 29.06.2026 в 06:00

В Улан-Удэ жители расселенного общежития три года мыкаются по съемным квартирам

Новое жилье либо денежные выплаты получили лишь единицы
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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ жители расселенного общежития три года мыкаются по съемным квартирам
Фото: архив «Номер один»
Общежитие в мкр. Стеклозавод по ул. Воронежской, 3, пустует уже более трех лет. Решение о выселении более 200 жильцов администрация города приняла 17 апреля 2023 года. Люди должны были самостоятельно найти новое жилище и съехать в течение двух недель. Мэрия обязалась компенсировать жителям часть затрат на съем. С тех пор прошло более трех лет, но новое жилье либо денежные выплаты получили единицы. Некоторые отчаявшиеся жильцы право на новые квадратные метры решили отстаивать в судах.

Спрятали за забором

Четырехэтажный дом из серого кирпича на 160 комнат появился на Воронежской, 3, в 1972 году – стекольный завод построил жилье для своих работников. С тех пор он давно пришел в упадок и закрылся. 

Дом, как и крупное предприятие, тоже «одряхлел»: стены покрылись глубокими трещинами, кирпич потемнел от сырости. Внутри обстановка не лучше: со стен и потолка сыпалась известь, отлетала краска, местами торчали оголенные провода. В коридорах и на лестничных площадках грязно и неуютно.

Дом чиновники признали аварийным еще в 2019 году, хотя общежитие находилось в ужасном состоянии и раньше. В 2023 году мэрия заказала техническую экспертизу бывшего общежития Стеклозавода, а 17 апреля 2024 года по результатам полученной экспертизы в границах дома № 3 введен режим «Повышенная готовность». Как оказалось, специалисты ООО НТЦ «Сейсмострой» обнаружили угрозу обрушения несущих конструкций здания.

По закону аварийный дом должны были расселить, а людям дать либо выплату, либо предоставить новое жилье.

Чиновники предложили гражданам найти себе новое жилье самостоятельно, пообещав при этом выплачивать ежемесячно денежные компенсации. Срок на поиски жилья у людей был до 2 мая.

- Средства будут выплачиваться ежемесячно до тех пор, пока жильцы не получат новые квартиры, - уверяли чиновники.

- В настоящее время всем собственникам/нанимателям жилых помещений, имеющим право на получение меры социальной поддержки, и подавшим заявление в администрацию района, своевременно и в полном объеме производятся выплаты. С учетом индексации на 2026 год выплата за однокомнатную квартиру составляет 27952,3 рубля, за двухкомнатную – 31750,23 рубля, за трехкомнатную – 55904,6 рубля, - сообщили «Номер один» в администрации города.

Сейчас дом стоит законсервированным из-за угрозы обрушения. Люди ждут новое жилье.

Осталось пять месяцев

Жильцы расселенного дома тогда же, в 2023 году, обратились за помощью к юристу. 

- С собственниками жилья мы подавали иск к администрации с целью понудить принять решение об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд. Такое решение гарантирует, что в течение трех лет произойдет расселение жильцов этого дома. Благодаря суду это решение было принято 17 ноября 2023 года. До исполнения решения об изъятии осталось всего пять месяцев. А в программе расселения мы увидели, что по этому дому срок расселения указан до 31 декабря 2027 года. Собственники говорят, им сказали, что для них строится какой-то дом, но достоверность этой информации проверить невозможно. Люди остаются в неведении, продолжают арендовать жилье, а из бюджета им компенсируются затраты в виде субсидий. На бюджет идет колоссальная нагрузка, - рассказал «Номер один» юрист, член регионального штаба ОНФ Владимир Дашиев.

В администрации города нам подтвердили, что в соответствии с муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда переселение жильцов дома по ул. Воронежской, 3, планируется завершить до конца 2027 года.

В ноябре 2025 года утверждена трехлетняя муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2025–2027 гг. для жителей, чьи дома признаны аварийными после 1 января 2017 года. Программа рассчитана на масштабные объемы: к 2027 году планируется расселить почти 8,6 тыс. кв. м, улучшив условия для более чем тысячи человек. На эти цели выделяется из федерального, республиканского и местного бюджетов более 1,2 млрд рублей.

Однако программный срок нарушает срок изъятия по закону. А у администрации осталось всего пять месяцев, чтобы исполнить свое же собственное решение. Часть собственников аварийного общежития уже получили любо денежные выплаты, либо новое жилье. Но большинство продолжают оставаться «в листе ожидания».

- Расселения не происходит. Поэтому я, как доверенное лицо одной из собственниц, подал иск в Советский районный суд с требованием понудить мэрию предоставить жилое помещение площадью не менее 24 кв. м. У собственника была комната площадью 19 кв. м. По региональной адресной программе, если жилая площадь составляла менее 24 кв. м, то собственнику предоставляется 24 кв. м жилья, - разъясняет Владимир Дашиев.

Поэтому иск собственницы — не просто юридический спор, а тест на эффективность существующих механизмов расселения. От того, какое решение примет суд, будет зависеть стратегия поведения сотен других собственников аварийных комнат: соглашаться ли на денежную компенсацию, которая может не покрыть стоимость новой квартиры, или идти в суд, требуя новое жилье.
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общежитие расселение

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