Общество 07.07.2026 в 06:00
Бурятия прирастает населением Забайкальского края
Соседний регион стремительно теряет жителей
Текст: Дмитрий Родионов
Забайкальский край столкнулся с серьезным демографическим спадом. Зампредседателя Общественной палаты Забайкальского края Константин Шаповалов озвучил прогноз, согласно которому к 2050 году в крае будет проживать около 600 – 650 тыс. человек, что на треть меньше от сегодняшнего числа, сообщает ZAB.RU. Тренд наблюдается уже 35 лет. Так, на 1 января 1990 года в регионе проживало около 1,62 млн человек, а к началу 2025 года число сократилось до 983 838 человек. Итого минус почти 40% населения.
Текущая убыль составляет около 8 тыс. человек в год. При сохранении этого темпа к 2050 году в регионе останется около 800 тыс. человек. Однако более пессимистичный сценарий Шаповалова в 600–650 тысяч предполагает ускорение темпов убыли, что вполне реалистично, так как главная проблема — низкая рождаемость, и первыми покидают регион молодые люди репродуктивного возраста.
Причины депопуляции банальны - отсутствие перспектив, достойной работы, качественной медицины, плохие дороги, высокая стоимость жилья, рост цен на бензин и тарифы ЖКХ. Отъезд молодых трудоспособных людей приводит к снижению рождаемости, старению населения, росту смертности, сужению налоговой базы и, как следствие, к уменьшению средств на развитие, что еще больше снижает привлекательность региона для молодежи.
Численность населения Забайкальского края впервые опустилась до миллиона по итогам 2021 года. Особенно сильное сокращение населения началось в 2022 году в связи с массовой миграцией и смертностью мужчин. На 1 января 2023 года количество жителей уменьшилось уже до 992 202 человек.
Важной деталью прогноза является прогнозируемое сосредоточение населения в Чите и Читинской агломерации — 350 – 380 тыс. человек из общего числа 600 – 650 тысяч. Это означает, что город не сократится, а может даже вырасти за счет внутренней миграции из умирающих сел. За пределами агломерации останется около 300 тыс. человек на огромной территории с резким падением плотности населения. Сохранение населения в городах и поселках городского типа, расположенных вдоль Забайкальской железной дороги (Чита, Чернышевск, Хилок, Могоча, Борзя, Забайкальск), будет способствовать их дальнейшему существованию. Все, что находится вдали от железной дороги и крупных трасс, рискует исчезнуть.
Популяция Забайкальского края сокращается на фоне миграции жителей приграничных с Бурятией поселков и городов. В частности, из города Петровск-Забайкальского идет огромный поток молодежи и работоспособного населения в Улан-Удэ, поскольку географически Петровск-Забайкальский находится гораздо ближе к Улан-Удэ, чем к Чите. Он считается зоной экономического бедствия: закрытый в 90-х годах металлургический комбинат высвободил огромное количество рабочих, которые не смогли найти себя в рыночных условиях. Этот город является донором для Бурятии, тем более что его с Улан-Удэ связывает очень хорошая автодорога.
Текущая убыль составляет около 8 тыс. человек в год. При сохранении этого темпа к 2050 году в регионе останется около 800 тыс. человек. Однако более пессимистичный сценарий Шаповалова в 600–650 тысяч предполагает ускорение темпов убыли, что вполне реалистично, так как главная проблема — низкая рождаемость, и первыми покидают регион молодые люди репродуктивного возраста.
Причины депопуляции банальны - отсутствие перспектив, достойной работы, качественной медицины, плохие дороги, высокая стоимость жилья, рост цен на бензин и тарифы ЖКХ. Отъезд молодых трудоспособных людей приводит к снижению рождаемости, старению населения, росту смертности, сужению налоговой базы и, как следствие, к уменьшению средств на развитие, что еще больше снижает привлекательность региона для молодежи.
Численность населения Забайкальского края впервые опустилась до миллиона по итогам 2021 года. Особенно сильное сокращение населения началось в 2022 году в связи с массовой миграцией и смертностью мужчин. На 1 января 2023 года количество жителей уменьшилось уже до 992 202 человек.
Важной деталью прогноза является прогнозируемое сосредоточение населения в Чите и Читинской агломерации — 350 – 380 тыс. человек из общего числа 600 – 650 тысяч. Это означает, что город не сократится, а может даже вырасти за счет внутренней миграции из умирающих сел. За пределами агломерации останется около 300 тыс. человек на огромной территории с резким падением плотности населения. Сохранение населения в городах и поселках городского типа, расположенных вдоль Забайкальской железной дороги (Чита, Чернышевск, Хилок, Могоча, Борзя, Забайкальск), будет способствовать их дальнейшему существованию. Все, что находится вдали от железной дороги и крупных трасс, рискует исчезнуть.
Популяция Забайкальского края сокращается на фоне миграции жителей приграничных с Бурятией поселков и городов. В частности, из города Петровск-Забайкальского идет огромный поток молодежи и работоспособного населения в Улан-Удэ, поскольку географически Петровск-Забайкальский находится гораздо ближе к Улан-Удэ, чем к Чите. Он считается зоной экономического бедствия: закрытый в 90-х годах металлургический комбинат высвободил огромное количество рабочих, которые не смогли найти себя в рыночных условиях. Этот город является донором для Бурятии, тем более что его с Улан-Удэ связывает очень хорошая автодорога.
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