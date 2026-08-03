Спорт 03.08.2026 в 11:00

Пловец из Бурятии завоевал три медали на летней Спартакиаде учащихся России

Также он показал время, превышающее норматив мастера спорта
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Текст: Карина Перова
Пловец из Бурятии завоевал три медали на летней Спартакиаде учащихся России
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии

С 27 по 31 июля в Пензе проходили соревнования по плаванию в рамках XIII летней Спартакиады учащихся России. Бурятию представлял Юваль Суранов, и его выступление стало триумфом.

По итогам соревнований спортсмен завоевал три награды: две золотые медали на спринтерских дистанциях 50 м и 100 м брассом, а также бронзовую медаль на дистанции 200 м брассом.

«Особенно ярким получилось выступление на дистанции 50 метров, где спортсмен не только финишировал первым, но и показал время, превышающее норматив «Мастер спорта России», - рассказали в Центре спортивной подготовки Бурятии.

Юношу тренирует Алексей Захаров.

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плавание

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