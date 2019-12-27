Почти 3,5 тонны китайских мандаринов задержаны на границе в Забайкалье

Цитрусовые оказались заражены восточной фруктовой мухой



Попытку ввоза из Китая подкарантинной продукции (мандарины свежие - 3,44 тонны), зараженных восточной фруктовой мухой (Bactrocera dorsalis Hend) пресекли инспекторы управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю в международном пункте пропуска «Забайкальск».



Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, сообщили в управлении.



Восточная фруктовая муха во всем мире ежегодно наносит плодовым деревьям огромный ущерб. Способна повреждать 230 видов фруктов и овощей, включая плоды и саженцы сахарного яблока, яблони, сливы, томатов. В районах распространения вида, при случаях его массового размножения, муха может полностью уничтожать урожай плодов, овощей и винограда.



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