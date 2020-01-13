Сельские детективы Бурятии вычислили хитрую воровку

Она обокрала дом соседки, сыграв на чадолюбии своей жертвы



Кражу, совершенную по-соседски мило, но с чисто женским коварством, раскрыли полицейские Заиграевского района Бурятии. Заявление о пропаже 18 тыс рублей из дома поступило к ним от 57-летней местной жительницы.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили причастность к преступлению ее знакомой, в гостях у которой и находилась потерпевшая.



Сельские детективы установили, что безработная злоумышленница незаметно вынула в прихожей из кармана куртки односельчанки ключи от дома. Потом, попросив гостью присмотреть за детьми, она проникла в жилище приятельницы и из сумки похитила деньги.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: «Номер один»

