Гололед в Улан-Удэ продолжат «пропесочивать»

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура объявила предостережения председателю комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ и директору Комбината по благоустройству о недопустимости применения на улицах столицы Бурятии противогололедного реагента «Бионорд-Универсал».
Как сообщили в надзорном ведомстве, в состав планируемого к применению в городе реагента входят химические вещества и соединения, использование которых на Байкальской природной территории запрещено в силу требований федерального закона об охране озера Байкал и других нормативных правовых актов.
Улан-Удэ входит в буферную (водосборную) зону Байкальской природной территории. При таянии снежного покрова после применения подобного противогололедного материала неизбежно попадание загрязненных химикатами сточных вод с обочин дорог и тротуаров в реки Селенга и Уда, а в дальнейшем – в озеро Байкал, пояснили в прокуратуре.
Любопытно, что в мэрии сначала объявляли о намерении поэкспериментировать с реагентом, а после опровергли информацию об использовании реагентов
на дорогах столицы Бурятии. «Комитет городского хозяйства поясняет, что применение каких-либо противогололедных веществ на территории города не ведется. Использование реагентов в пробных целях, для осуществления мониторига воздействия его составляющих на окружающую среду, в 2020 году не запланировано», сообщила тогда пресс-служба городской администрации.
Отметим, сама проблема, как говорится, «с большой бородой». Экс-мэр города Александр Голков после поездки в Белоруссию обещал закупать там уникальный безопасный реагент на основе свеклы. Еще ранее в Улан-Удэ пытались посыпать улицы обычными химическими составами, но отказались от этого, как из-за протестов экологов, так и в силу дороговизны такого метода для города, где добыча песка не является проблемой. Правда, весной он тоже доставляет неприятности горожанам и хлопоты коммунальщикам, но это уже другая история.
Фото: ulan-ude-info.ru
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