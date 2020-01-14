Глава Бурятии объявил награду за видео с участниками смертельного ДТП в Батурино

Алексей Цыденов призвал ускорить расследование резонансного происшествия





Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал ускорить следствие по ДТП в Батурино, где была насмерть сбита 17-летняя девушка . Для этого по согласованию со Следственным комитетом республики он поручил предусмотреть оплату в размере 100 тысяч рублей всем, кто представит запись с видеорегистратора на участке дороги от Гремячинска до Турунтаево, на которой будет видно водителей «Туарега» или «Прадо», причастных к данному ДТП.

«Прошу водителей, проезжавших в это время по данному участку дороги, откликнуться. Подробности будут размещены на сайте правительства и следственного комитета республики», написал Алексей Цыденов на своей странице в «Фейсбуке».Напомним, 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.Фото: пресс-служба главы Бурятии