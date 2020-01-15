В Улан-Удэ общественники снова победили «Читаэнергосбыт»

Энергетики пытались взыскать с многодетной семьи мнимый долг





В столице Бурятии прошел очередной суд по поводу денежно-коммунальных споров между АО «Читаэнергосбыт» и потребителями. Решение было вынесено в пользу горожан.

Специалисты правозащитного центра ЖКХ при поддержке Фонда президентских грантов одержали еще одну победу над коммунальщиками. На этот раз речь идет о многодетной, малообеспеченной семье. По словам заместителя руководителя правозащитного центра ЖКХ Бориса Бодиева, все притязания энергетиков оказались незаконными.- По одному иску АО «Читаэнергосбыт» предъявляло мнимый долг в размере более чем 7 тыс. рублей за общедомовые нужды (оплата за электроэнергию). При этом речь идет о деревянном бараке, где нет подвалов и чердака. На самом деле по корректным расчетам плата за ОДН на одну квартиру составляет всего 5 рублей 55 копеек в месяц. А у потребителей в этой части не только нет долгов, но еще идет и переплата. По второму иску требовали оплатить мнимый долг за ОДН и суммы за услугу по ограничению электроэнергии (безосновательному) и возобновлению в размере 1500 рублей, - говорит Борис Бодиев.В итоге суд встал на сторону улан-удэнской семьи. В удовлетворении исковых требований АО «Читаэнергосбыт» о взыскании задолженности за коммунальные услуги по электроснабжению было отказано.Напомним, это уже не первая победа общественников над ресурсоснабжающими организациями и, в частности, АО «Читаэнергосбыт». Так, в декабре прошлого года Советский районный суд также встал на сторону потребителя услуг компании.- У наших подзащитных неправильно принимали показания по счетчику. В итоге оплата выходила в десять раз больше, чем должна быть. Кроме того, специалисты «Читаэнергосбыта» обязаны, по крайней мере каждые полгода, ходить и проверять показания. Но этого сделано не было. А в мае 2017 года счетчик потребителям поменяли, поверку сделали, но разницу показаний и некорректное начисление снова проигнорировали, не сделав гражданам перерасчет, - объясняет Борис Бодиев.В итоге правозащитники помогли семье обратиться в суд. В общей сложности Советский районный суд города Улан-Удэ решил взыскать с АО «Читаэнергосбыт» в пользу улан-удэнской семьи более 83 тыс. рублей.Служба информации «Номер один»Фото: из архива Б. Бодиева