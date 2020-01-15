В Бурятии по вине пьяных водителей погибли 57 человек

Нередко под колеса попадают и пьяные пешеходы





По итогам 2019 года в Бурятии остается напряженной ситуация с потреблением водителями алкоголя. В прошлом году на дорогах республики пьяными автомобилистами совершено 204 дорожно-транспортных происшествия, что привело к гибели 57 человек и ранению еще 302 участников дорожного движения. При этом каждый девятый водитель при оформлении ДТП отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, сообщили в МВД Бурятии.

Неутешительная статистика наблюдается и по аварийности с участием нетрезвых пешеходов. Из 177 ДТП, произошедших по неосторожности самих пешеходов, в 83 случаях они находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. В результате данных происшествий 24 пешехода погибли и 60 получили травмы различной степени тяжести.Ежедневно сотрудники ДПС задерживают до 20 водителей по подозрению в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, проводятся дополнительные профилактические рейды по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Многие злоумышленники за рулем транспортных средств задержаны благодаря бдительности граждан, своевременно передавших информацию в дежурную часть ГИБДД.Всего же в прошлом году сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечены 4462 пьяных водителя. Еще 1282 нарушителя оформлены за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.Информацию о водителях, представляющих угрозу для себя и окружающих, можно сообщить на телефоны дежурной части: 8 (3012) 29-29-02, 8 (3012) 29-29-99 или 102.Фото: МВД Бурятии