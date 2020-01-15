В Улан-Удэ в морозы дети из отдаленных микрорайонов остались без школьного автобуса

Ученики вынуждены добираться на учебу самостоятельно





После новогодних каникул часть учеников школы №63, что находится в 112-м квартале, ждал неприятный сюрприз – за ними перестал заезжать школьный автобус. Добираться на уроки стало труднее жителям 120-х кварталов, Медведчиково, Вахмистрово и ближайших ДНТ.

Директор школы №63 Батор Лудупов сообщил «Номеру один», что автобус перестал развозить детей в связи с тем, что сейчас он находится на техобслуживании. Кроме того, пока еще не подписан договор с «Роснефтью» на поставку ГСМ.- С юрлицами «Роснефть» договоры начнет подписывать только с 16 января. Соответственно, ГСМ у нас нет, заправляться не можем. Кроме того, автобус проходит плановое техобслуживание. Оно проводится только в рабочие дни. Через неделю автобус должен возобновить подвоз учеников, - сообщил он.Батор Лудупов призывает родителей детей отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. Всего, по его словам, услугами школьного автобуса пользуются порядка 60 учеников.Фото: «Номер один»