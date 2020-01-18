В Улан-Удэ нашли мать девочки, бродившей по ночному городу

В Улан-Удэ сотрудники полиции нашли мать девочки, обнаруженной на улице Маяковского
поздним вечером 17 января.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства того, что ребенок оказался в позднее время на улице без сопровождения взрослых, сообщили в МВД по Бурятии.
В нем отметили, что оперативному поиску родительницы помогла информация о девочке, размещенная в сети Интернет. Ее увидели родственники малышки.
Фото: pixabay.com
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