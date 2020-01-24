Инвестпроекты помогут Бурятии создать более 5 тыс рабочих мест

Они уже реализуются в авиастроении и горнодобывающей отрасли со строительством ГОКов







Новые проекты в сфере промышленного производства в Бурятии помогут создать в республике более 5 тыс рабочих мест. Об этом сообщает



По итогам 2018 года миграционная убыль в Бурятии составила около 5 тыс человек. Остановить отток населения из региона призваны меры социальной поддержки для жителей Дальневосточного федерального округа, в состав которого республика входит с ноября 2018 года. Также на это нацелены меры по развитию социальной сферы и меры экономической поддержки предприятий, бизнеса. Реализация инвестпроектов и создание новых рабочих мест, как считает глава Бурятии, тоже поможет удержать в регионе людей, главным образом молодежь.



«У нас большое количество проектов запускается по добыче полезных ископаемых. В этом году запускается Эгитинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), там требуется 600 человек, Озерное месторождение запускается - там в 2021 году нужно будет 2 тыс человек. Запускается добыча кварца в Окинском районе, там потребность - 3 тыс специалистов при выходе на полную мощность», - приводит слова Цыденова пресс-служба. Ранее в правительстве Бурятии сообщали, что минобрнауки начало работу с местными профессиональными учебными заведениями по подготовке кадров для будущих производств.







Кроме того, уже сейчас, по словам главы Бурятии, Улан-Удэнскому авиационному заводу (У-УАЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») требуется 500 сотрудников. «К тому же две недели назад мы подписали соглашение с «Вертолетами России» о том, что они отдают на аутсорсинг местным компаниям производство разных небольших комплектующих - трубок, втулок, уплотнителей и много чего», - отметил Цыденов, добавив, что это также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест.



Горно-обогатительный комбинат (ГОК) по производству флюорита (плавикового шпата), используемого в металлургической промышленности, на Эгитинском месторождении в Бурятии будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Освоение Эгитинского месторождения ведется компанией «Друза», общая стоимость инвестпроекта - около 2 млрд рублей. Эта же компания реализует проект по освоению Урда-Гарганского месторождения кварца в Окинском районе. Освоение свинцово-цинкового Озерного месторождения ведется в Еравнинском районе Бурятии, на 2020 год там намечено строительство горно- обогатительного комбината. В 2024 планируется вывести предприятие на проектные показатели работы, на переработку 8 млн тонн руды в год, бюджет проекта, по предварительным данным, составит около 70 млрд рублей.



Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш), является одним из крупнейших предприятий в Бурятии, на котором трудятся около 6 тыс человек. В ближайшие годы на У-УАЗ планируется производство легкого многоцелевого самолета «Байкал» для региональной авиации.



Фото: egov-buryatia.ru Новые проекты в сфере промышленного производства в Бурятии помогут создать в республике более 5 тыс рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, которая приводит слова главы Бурятии Алексея Цыденова.По итогам 2018 года миграционная убыль в Бурятии составила около 5 тыс человек. Остановить отток населения из региона призваны меры социальной поддержки для жителей Дальневосточного федерального округа, в состав которого республика входит с ноября 2018 года. Также на это нацелены меры по развитию социальной сферы и меры экономической поддержки предприятий, бизнеса. Реализация инвестпроектов и создание новых рабочих мест, как считает глава Бурятии, тоже поможет удержать в регионе людей, главным образом молодежь.«У нас большое количество проектов запускается по добыче полезных ископаемых. В этом году запускается Эгитинский горно-обогатительный комбинат (ГОК), там требуется 600 человек, Озерное месторождение запускается - там в 2021 году нужно будет 2 тыс человек. Запускается добыча кварца в Окинском районе, там потребность - 3 тыс специалистов при выходе на полную мощность», - приводит слова Цыденова пресс-служба. Ранее в правительстве Бурятии сообщали, что минобрнауки начало работу с местными профессиональными учебными заведениями по подготовке кадров для будущих производств.Кроме того, уже сейчас, по словам главы Бурятии, Улан-Удэнскому авиационному заводу (У-УАЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») требуется 500 сотрудников. «К тому же две недели назад мы подписали соглашение с «Вертолетами России» о том, что они отдают на аутсорсинг местным компаниям производство разных небольших комплектующих - трубок, втулок, уплотнителей и много чего», - отметил Цыденов, добавив, что это также будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест.Горно-обогатительный комбинат (ГОК) по производству флюорита (плавикового шпата), используемого в металлургической промышленности, на Эгитинском месторождении в Бурятии будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Освоение Эгитинского месторождения ведется компанией «Друза», общая стоимость инвестпроекта - около 2 млрд рублей. Эта же компания реализует проект по освоению Урда-Гарганского месторождения кварца в Окинском районе. Освоение свинцово-цинкового Озерного месторождения ведется в Еравнинском районе Бурятии, на 2020 год там намечено строительство горно- обогатительного комбината. В 2024 планируется вывести предприятие на проектные показатели работы, на переработку 8 млн тонн руды в год, бюджет проекта, по предварительным данным, составит около 70 млрд рублей.Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш), является одним из крупнейших предприятий в Бурятии, на котором трудятся около 6 тыс человек. В ближайшие годы на У-УАЗ планируется производство легкого многоцелевого самолета «Байкал» для региональной авиации.Фото: egov-buryatia.ru