В Бурятии судебный пристав задержал разыскиваемого преступника

В прошлом году приставы задержали более 160 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда



В Бурятии судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержал 47-летнего жителя города Кяхта, находящегося в розыске по постановлению суда, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Узнав о направлении уголовного дела с обвинительным актом в суд, мужчина решил скрыться от суда. Он умышленно не являлся на судебные заседания по рассмотрению его дела.



Отметим, обвиняемый по двум статьям УК РФ - в покушении на совершение преступления и совершении кражи с проникновением в жилище и причинением значительного ущерба потерпевшему - ранее дважды отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.



Хорошая зрительная память и физическая подготовка судебного пристава помогли ему в ходе совершения исполнительных действий узнать разыскиваемого и доставить в отделение МВД по Кяхтинскому району, откуда его этапировали в изолятор временного содержания до назначения судебного заседания.



В 2019 году в Бурятии в рамках оказания содействия органам внутренних дел судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержано 161 лицо, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Среди задержанных 40 человек числились в списке разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.



Фото: «Номер один»

