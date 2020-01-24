Дело о двух девочках, брошенных матерью, намерен расследовать СКР

Будет проверяться ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства



В связи с общественным резонансом, который вызвала информация о двух маленьких девочках, брошенных 27-летней матерью без еды в холодной квартире, руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Следственного управления СКР по Бурятии обратился сегодня к прокурору района и поднял вопрос о передаче материалов, связанных с фактами жестокого обращения с детьми, в следственные органы СКР.



«Для уголовного преследования женщины», - уточнили в Следственном управлении СКР по Бурятии.











Помимо этого следствие в связи с существовавшей угрозой для жизни и здоровья детей намерено проверить сведения о возможных фактах ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и принять по ним правовое решение.



Фото: МВД по Бурятии

В связи с общественным резонансом, который вызвала информация о двух маленьких девочках, брошенных 27-летней матерью без еды в холодной квартире, руководитель следственного отдела по Железнодорожному району Следственного управления СКР по Бурятии обратился сегодня к прокурору района и поднял вопрос о передаче материалов, связанных с фактами жестокого обращения с детьми, в следственные органы СКР.«Для уголовного преследования женщины», - уточнили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ сотрудники полиции при проверке одной из квартир нашли в ней запертыми двух маленьких девочек. Их матери дома не оказалось. В помещении зафиксирована низкая температура, ощущался холод. Квартира захламлена, отмечены антисанитарные условия, опасные для здоровья малышей. Дети были голодными, и в жилище отсутствовала еда. Помимо этого при осмотре у одной из девочек обнаружено обморожение кистей.Помимо этого следствие в связи с существовавшей угрозой для жизни и здоровья детей намерено проверить сведения о возможных фактах ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов опеки и попечительства и принять по ним правовое решение.Фото: МВД по Бурятии