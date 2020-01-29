Праздник Белого месяца - Сагаалган пройдет в Кремле

Новый цикл Восточного календаря впервые откроют на главной сцене страны

Впервые в истории 25 и 26 февраля жители и гости российской столицы получат уникальную возможность стать очевидцами встречи Нового года по Восточному календарю — Года белой Мыши под знаком стихии металла - в Кремлевском дворце.Впервые праздник Сагаалган будет широко отмечаться на федеральном уровне, в российской столице, в рамках Дней Бурятии в Москве. В концерте в Кремле также примут участие мастера искусств из Калмыкии и Тывы, качестве гостей будут присутствовать представители многонациональной буддийской общественности России: этнические калмыки, тувинцы, буряты из Забайкальского края и Иркутской области.Как сообщает пресс-офис мероприятия, московскую публику ожидает уникальная программа, сочетающая характерные особенности самобытной бурятской культуры и современные постановочные технологии. Свое мастерство представят москвичам и гостям столицы выдающиеся артисты и прославленные коллективы (в концертах примут участие около 300 человек), а также известные деятели искусства из Бурятии, среди которых всемирно известные художники и скульпторы Даши Намдаков, Зорикто Доржиев, Жигжит Баясхаланов.Красивым «белоснежным» словом «Сагаалган – Белый месяц» называют Новый год по восточному календарю в Бурятии. Это один из самых любимых и почитаемых в Бурятии праздников. Хозяйка 2020 года – Белая металлическая мышь – откроет новый двенадцатилетний цикл, новую эпоху по Восточному лунному календарю. Монахи-астрологи уверены, что проворная и юркая мышь принесет людям решение материальных проблем и перемены в жизни. А какими они будут, зависит от того, как её встретить. Праздник начнется 24 февраля, когда зима сменится весною, и продлится целый месяц. Кремлевский дворец в эти дни наполнится атмосферой бурятских степей: дыханием вольного ветра, ароматом багульника, прохладой Священного моря Байкал.Сагаалган – это не просто торжество, это целый комплекс сакральных ритуалов, несущих очищение и обновление. Готовиться к празднику начинают заранее: убирают дом, избавляются от старых вещей; очищают тело и мысли, возвращают материальные и «моральные» долги.Первый день «Белого месяца» принято встречать в семейном кругу за богатым столом, главным украшением которого является «белая пища»: сливки, творог, саламат, сладкие молочные пенки. Славится бурятское застолье и мясными блюдами: ароматным бухлёром, супом с домашней лапшой и, конечно же, сочными буузами. В течение целого месяца в буддийских дацанах идут молебны и обряды; родственники и друзья ходят в гости, общаются и дарят друг другу подарки.Фото: egov-buryatia.ru