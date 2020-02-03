В Бурятии «похоронные» на пенсионера выросли до 7349 рублей

Кроме того, с 1 февраля увеличились выплаты и живущим федеральным льготникам



В России с февраля увеличено пособие на погребение. Это пособие Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработавшего пенсионера. В Бурятии после индексации размер пособия составляет 7349,83 руб, сообщили в республиканском отделении ПФР. В Северобайкальске и Северо-Байкальском районе, Муйском и Баунтовском районах, приравненных к территориям Крайнего Севера, размер выплаты на погребение составил 7 962,32 руб.



С 1 февраля также увеличился ряд социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России. На 3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую в Бурятии получают 89 тыс федеральных льготников. Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2019 год, сообщили в республиканском отделении ПФР.



К числу федеральных льготников относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы; дети-инвалиды; инвалиды и участники войны; Герои Социалистического Труда; ветераны боевых действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации и еще ряд других льготных категорий.





Так, с 1 февраля 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты инвалидам 1-й группы составил 3 896,43 руб., инвалидам 2-й группы – 2 782,67 руб., инвалиду 3-й группы – 2 227,55 руб.



Детям-инвалидам размер выплаты ежемесячно составит 2782,67 руб. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, увеличится до 5565,32 руб. и до 4173,97 руб. соответственно.



Самые крупные суммы ЕДВ по закону полагаются Героям Социалистического труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы. В Бурятии таковых насчитывается 5 человек. Размер ежемесячной денежной выплаты для них с 1 февраля установлен в сумме 48 384,70 руб.



На 3% также проиндексирован входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 155,06 руб. в месяц. Перечень социальных услуг после индексации выглядит следующим образом:



• предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц);

• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 137,63 рубля в месяц);

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).



Общие расходы на выплату всех видов ежемесячной денежной выплаты в республике с учетом индексации запланированы в размере 2,5 млрд рублей.



Фото: «Номер один»