05.02.2020
Парламент Бурятии просит Генпрокуратуру взять под контроль дело Кушиташвили

Парламент Бурятии просит Генпрокуратуру взять под контроль дело Кушиташвили

Обращение направлено Генпрокурору РФ Игорю Краснову и главному военному прокурору Валерию Петрову

Народный Хурал Бурятии направил обращение в адрес Генерального прокурора России Игоря Краснова и его заместителя главного военного прокурора Валерия Петрова с ходатайством взять под их личный контроль расследование уголовного дела боксера из Бурятии Георгия Кушиташвили.

Парламент Бурятии просит о «содействии в объективном рассмотрении уголовного дела в отношении Георгия Кушиташвили, члена сборной команды Российской Федерации и Республики Бурятия по боксу, мастера спорта России международного класса», говорится в документе.

«Георгий Кушиташвили достиг высоких спортивных результатов на международном и российском уровнях, зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным спортсменом, что подтверждается мнением спортивной общественности. Согласно специфике спортивной подготовки к соревнованиям и проводимым антидопинговым мероприятиям, Георгий.Кушиташвили соблюдает установленный режим и рекомендации врачей национальной сборной по боксу. В Бурятии хорошо знают Георгия Кушиташвили, уроженца Бичурского района. Он вырос в большой дружной семье, которая пользуется уважением и авторитетом на малой родине. Георгий Кушиташвили активно участвует в мероприятиях, посвященных патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, и является примером для подрастающего поколения», - отмечается в письме.

Именно в силу этих обстоятельств депутаты Народного Хурала Бурятии считают «важным, чтобы действия Георгия Кушиташвили получили объективную правовую оценку правоохранительных органов», - цитирует ходатайство пресс-служба парламента.

Напомним, накануне о намерении республиканских властей добиваться объективности следствия заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, «работа ведется, по моей просьбе депутат Госдумы Алдар Дамдинов сделал депутатский запрос о том, чтобы было уделено максимальное внимание к этому делу и его рассматривали максимально объективно с учетом всех обстоятельств, ведь Кушиташвили был не один, разбираться надо более подробно».

«Сделан запрос нашего омбудсмена. Юлия Жамбалова вылетает в Москву, где встретится с Георгием, чтобы уточнить у него детали и понять что происходит. Я Георгия знаю, с ним общался, для меня все это удивительно. Не хотелось бы, конечно, ошибаться в человеке, в жизни разные ситуации бывают. Но мы надеемся на более объективное рассмотрение и на то, что правда восторжествует. Самое важное сейчас объективность и непредвзятость следствия. Этого будем добиваться», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Как информировал «Номер один», спортивная общественность Бурятии встала на защиту двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. К ней присоединились титулованные спортсмены со всей страны, сообщает минспорта республики. Напомним, ранее в поддержку Георгия Кушиташвили высказался президент Федерации бокса Бурятии, депутат Народного Хурала республики Валерий Доржиев. Обращение к главе СКР Александру Бастрыкину направила омбудсмен Бурятии Юлия Жамбалова.

Фото: Минспорта Бурятии
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