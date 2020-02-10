В Улан-Удэ начинают строить Центр ядерной медицины

На месте будущего объекта высокотехнологичной медицины заложили символический камень



В Улан-Удэ на территории Республиканского онкологического диспансера состоялась закладка камня на месте строительства Центра ядерной медицины. В церемонии приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, председатель правления ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» Александр Хасин, сообщили в городской администрации.



На базе центра будут проводиться исследования с использованием позитронно-эмиссионного томографа, налажено производство радиофармпрепаратов. Оборудование центра позволит на ранних стадиях диагностировать онкологические и кардиологические заболевания и проводить оценку эффективности лечения.



Этот крупный социально-значимый инвестиционный проект в республике на условиях государственно-частного партнерства реализует ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ» и правительство Бурятии. Строительство центра будет вестись за счет средств инвестора и «единой» дальневосточной субсидии. На возведение объекта потратят более одного миллиарда рублей. Специально для работы в центре будет подготовлено 60 специалистов. Ежегодно здесь планируют проводить более 5,5 тысяч диагностических процедур. Центр будет обслуживать не только население республики, но и пациентов из соседних регионов и Монголии.



«Сегодня важное событие для нашего города. Стартует большой социально-значимый проект для наших горожан. Центр ядерной медицины даст возможность на ранней стадии выявлять тяжелые заболевания, позволив своевременно принимать меры и спасти не одну жизнь. Вдвойне отрадно, что услуги, которые будут оказаны в этом центре, для наших горожан будут абсолютно бесплатными по полису бесплатного медицинского страхования», - отметил мэр Улан-Удэ.



Строительство объекта начнется в феврале. «Мы с нетерпением ждем запуска центра в эксплуатацию. Пуск намечен на конец 2021 года. Мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее, чтобы эти сроки не были нарушены», - заверил Игорь Шутенков.



Фото: ulan-ude-info.ru

