В Бурятии авиакомпания «ПАНХ» уклонилась от 32 млн руб налогов

В Бурятии авиакомпания «ПАНХ» не исполнила обязанность по уплате налога на доходы физических лиц за 2016-2018 годы в размере более 6,4 млн рублей. Всего же общая сумма не уплаченных организацией налогов (сборов), страховых взносов, акцизов на октябрь 2019 года составила более 32 млн рублей.
Это выявила проверка исполнения требований налогового законодательства в ООО «Авиационная компания «ПАНХ». Проверку провела Бурятская транспортная прокуратура. При этом, в нарушение преимущества списания денежных средств по поручениям налоговых органов, по письмам этой авиационной компании связанное с ней ООО «Байкальская авиационная компания» производило выплаты третьим лицам. Такие перечисления за 2018 год превысили 4,8 млн рублей, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Восточно-Байкальским следственным отделом Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР в отношении руководителя ООО ««Авиационная компания «ПАНХ» возбуждены уголовные дела по статье 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).
Ход расследования уголовных дел Бурятской транспортной прокуратурой поставлен на контроль.
Улан-Удэнская авиакомпания «ПАНХ», образованная в 2009 году, в 2016 году столкнулась с финансовыми трудностями после того, как Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) расторгла с ней договор лизинга на пять самолетов. Ранее «ПАНХ» совместно с правительством Бурятии
планировала возродить маршрутную сеть малой авиации в республике.
Фото: russianstock.ru
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