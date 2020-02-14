В Улан-Удэ прибудет поезд «Царское золото»

В Бурятию едут более 90 туристов из Западной Европы, Австралии, Канады и Японии



Чартерный поезд Zarengold («Царское золото») в рамках туристической поездки «Зимняя сказка» отправится 23 февраля из Москвы в Улан-Удэ. Проект осуществляется «Федеральной пассажирской компанией» (РЖД) совместно с немецкой компанией «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» (Lernidee Еrlebnisreisen GmbН) и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) при поддержке Ростуризма для популяризации железнодорожного туризма в России и, в частности, на Дальнем Востоке.



В поездке примут участие 92 туриста из 12 стран – Франции, США, Австралии, Голландии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Венгрии, Канады и Японии. Продолжительность поездки поезда составит 11 дней по маршруту: Москва – Екатеринбург – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ. В Иркутске и в столице Бурятии туристы будут находиться несколько дней, смогут посетить Байкал, познакомиться с традиционными блюдами и национальными особенностями республики.



«Интерес к путешествиям по России и Дальнему Востоку растет. Мы видим это на примере проектов наших немецких партнеров. В освещении проекта примет участие производственная компания Timeline Film + TV, которая на протяжении 30 лет снимает документальные фильмы и репортажи по всему миру. По приглашению компании «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» и АПИ группа проведет съемки документального фильма о путешествии «На восток по России, по Транссибирской магистрали». Основной задачей поездки съемочной группы является подготовка материалов для документального репортажа про Транссибирскую магистраль, туристический потенциал городов России и привлечение немецких туристов в Россию и Сибирь. Репортаж запланирован к выходу в эфир телерадиокомпании MDR в конце 2020 года», – рассказал генеральный директора АПИ Леонид Петухов, уточнив, что в поездке примет участие туристическая группа от американской газеты New York Times.



Как пояснил исполнительный директор «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Нурлан Мукаш, документальный фильм позволит показать большому числу немецких и европейских туристов красоты Москвы, Сибири и Дальнего Востока, привлечь дополнительных туристов в Россию в зимнее время. «Наши клиенты – это в основном люди среднего и пожилого возраста. Это состоятельные люди, которые хотят наслаждаться путешествиями и готовы тратить свое время и средства. Для них мы разрабатываем специальные туристические продукты», – сказал он.



Напомним, Lernidee Еrlebnisreisen GmbН планирует привлечь 1,36 млрд рублей в развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике. В середине января 2020 года соответствующее соглашение подписано компанией с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.



Lernidee Еrlebnisreisen GmbН из Берлина на протяжении почти 35 лет организовывает поездки на туристических спецпоездах по всему миру – в Канаде/США, Южной Африке в Европе, по Великому Шелковому пути, в Японии, в Индии – владеет своими собственными круизными речными кораблями в Юго-Восточной Азии и в Южной Америке. Одним из ключевых направлений деятельности с момента основания компании в 1986 году являются туристические поездки в Россию – в особенности поездки на спецпоездах по Транссибирской магистрали из Москвы через Монголию в Китай и на Дальний Восток и круизные поездки на чартерных кораблях по рекам России. По обороту по привлечению туристов из Германию в Россию «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» является самой крупной германской туристической компанией.



Фото: РЖД

