В Бурятии представили фильм к 400-летию протопопа Аввакума
«Неистовый протопоп» в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии
Республиканский центр народного творчества Бурятии представил информационный фильм к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, крупнейшего деятеля старообрядчества, ярого противника реформ, сообщили в минкультуры республики.
В фильме использованы кадры из кинолент: «Звезда утренняя», 2014 г. (реж. Б. Лизнев), «Путь Аввакума», 2015 г. (реж. Хамаганова), «Старообрядцы в России и за рубежом. Семейские», 2011 г. (реж. А. Погребной), «Старый обряд. История и современность», 2015 г. (реж. А. Мясников), «Раскол. Трагедия века», 2012 г., «Моя Бурятия. Семейские», 2015 г. (реж. Т. Хамаганова), «Раскол», 1985 г. (реж. В. Дьяконов).
Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества. Ярый противник реформ патриарха Никона, реформа которого по изменению в богослужебных книгах и обрядах для унификации с греческими, привела к расколу в Русской православной церкви в 17 веке. Аввакум в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии.
В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. Сейчас в республике, по разным оценкам, проживают 200 тыс потомков ссыльных сторонников древлеправославия, которых в Забайкалье называют «семейскими». Бурятия и поныне - один из центров древлеправославия современной России. ЮНЕСКО признало районы компактного проживания староверов в Бурятии одним из 19 регионов мира, хранящих «шедевры устного и нематериального мирового наследия». В республике в 2020 году, как и во всей России, состоятся празднования в честь 400-летия со дня рождения «неистового» протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества. В плане юбилейных республиканских мероприятий уже обозначена III Встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума». В рамках встречи с 10 по 12 сентября 2020 года пройдет ряд культурных и научных мероприятий.
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