14.02.2020
В Бурятии представили фильм к 400-летию протопопа Аввакума

В Бурятии представили фильм к 400-летию протопопа Аввакума

«Неистовый протопоп» в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии

Республиканский центр народного творчества Бурятии представил информационный фильм к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, крупнейшего деятеля старообрядчества, ярого противника реформ, сообщили в минкультуры республики.

В фильме использованы кадры из кинолент: «Звезда утренняя», 2014 г. (реж. Б. Лизнев), «Путь Аввакума», 2015 г. (реж. Хамаганова), «Старообрядцы в России и за рубежом. Семейские», 2011 г. (реж. А. Погребной), «Старый обряд. История и современность», 2015 г. (реж. А. Мясников), «Раскол. Трагедия века», 2012 г., «Моя Бурятия. Семейские», 2015 г. (реж. Т. Хамаганова), «Раскол», 1985 г. (реж. В. Дьяконов).

Ранее РЦНТ опубликовал интересные факты из жизни «неистового протопопа».

Протопоп Аввакум - крупнейший деятель старообрядчества. Ярый противник реформ патриарха Никона, реформа которого по изменению в богослужебных книгах и обрядах для унификации с греческими, привела к расколу в Русской православной церкви в 17 веке. Аввакум в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии.

В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. Сейчас в республике, по разным оценкам, проживают 200 тыс потомков ссыльных сторонников древлеправославия, которых в Забайкалье называют «семейскими». Бурятия и поныне - один из центров древлеправославия современной России. ЮНЕСКО признало районы компактного проживания староверов в Бурятии одним из 19 регионов мира, хранящих «шедевры устного и нематериального мирового наследия». В республике в 2020 году, как и во всей России, состоятся празднования в честь 400-летия со дня рождения «неистового» протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества. В плане юбилейных республиканских мероприятий уже обозначена III Встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума». В рамках встречи с 10 по 12 сентября 2020 года пройдет ряд культурных и научных мероприятий.



Фото: скрин-шот из фильма
религия древлеправославие Аввакум фильм
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