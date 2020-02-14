В Бурятии представили фильм к 400-летию протопопа Аввакума

«Неистовый протопоп» в одной из ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии

В Бурятию первые старообрядцы прибыли более 250 лет назад. Сейчас в республике, по разным оценкам, проживают 200 тыс потомков ссыльных сторонников древлеправославия, которых в Забайкалье называют «семейскими». Бурятия и поныне - один из центров древлеправославия современной России. ЮНЕСКО признало районы компактного проживания староверов в Бурятии одним из 19 регионов мира, хранящих «шедевры устного и нематериального мирового наследия». В республике в 2020 году, как и во всей России, состоятся празднования в честь 400-летия со дня рождения «неистового» протопопа Аввакума - идеолога старообрядчества. В плане юбилейных республиканских мероприятий уже обозначена III Встреча старообрядцев мира «Путь Аввакума». В рамках встречи с 10 по 12 сентября 2020 года пройдет ряд культурных и научных мероприятий.







