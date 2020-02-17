Мэрия Улан-Удэ планирует приобрести 50 больших автобусов

Всего городу требуется минимум двести таких машин





Мэрия Улан-Удэ подала заявку на участие в федеральной программе для приобретения 50 большеместных автобусов, сообщил градоначальник Игорь Шутенков.

- Мы подали сейчас заявку на участие в федеральной программе на приобретение 50 большеместных автобусов. Понятно, что 50 автобусов не спасут положение. Нам минимум 200 автобусов надо одномоментно. Но одномоментно и покупать нельзя, потому что они через определенное время сразу все и выйдут из строя. Поэтому первые шаги сделаны, - сказал мэр города.На каких маршрутах будут курсировать новые автобусы, станет известно после изучения пассажиропотока и всех возможностей организации маршрутного движения на территории города. Этим займется проектный офис, который будет создан в администрации Улан-Удэ.- Сейчас мы нарабатываем аналитический материал, - резюмировал Игорь Шутенков.Фото: russianstock.ru