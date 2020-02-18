В Бурятии все реже вспоминают о стихии в Аршане

А иркутяне хотят защитить юг Байкала от селей уже в ближайшие два-три года



Власти Иркутской области рассчитывают в ближайшие два-три года построить капитальные селезащитные сооружения на юге Байкала, где высок риск схода селя, в зону которого могут попасть девять населенных пунктов, а также карты-накопители с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил на оперативном совещании исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Теймур Магомедов.



«С учетом рекомендаций, которые нам дал Высокогорный геофизический институт, а также в ходе проведения аварийно-спасательных работ, вызванных паводком 2019 года, были проведены мероприятия по удалению наносов в руслах рек Солзан, Бабха, Харлахта, Малая Осиновка, Большая Осиновка. <…> В целом те работы, которые мы провели, дают нам люфт на два-три года (по защите от селя), не больше. Максимальный срок, в который мы должны провести мероприятия по созданию капитальных (селезащитных) сооружений, - это два-три года. Поэтому до 15 марта поставлен срок по подготовке техзадания и проведению изыскательских работ, планировки и межевания территории для размещения объектов селезащиты», - цитирует Магомедова







Чиновник уточнил, что в зону схода селя могут попасть девять населенных пунктов Слюдянского района, 616 домов, в которых проживают более 3,3 тыс. человек. «Особую обеспокоенность вызывают такие объекты, как федеральная трасса "Байкал", участок железнодорожного полотна и накопительные карты Байкальского ЦБК», - отметил Магомедов.



По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В Байкальске, где находится закрывшийся в 2013 году БЦБК, последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла постоянных и временных рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическому сходу селей, вместе с ними в Байкал попадут миллионы тонн токсичных отходов БЦБК, которые хранятся в специальных картах-накопителях на побережье. В мае 2019 года прокуратура Иркутской области заявляла, что правительство региона медлит со строительством селезащитных сооружений в районе целлюлозно-бумажного комбината. БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. В картах-накопителях за 50 лет работы комбината накоплено около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.







Напомним, в 2014 году сель сошел на курортный поселок Аршан в Бурятии. Стихийное бедствие произошло 28 июня. После проливных дождей из берегов вышла горная река Кынгырга, протекающая через населенный пункт. Вместе с селевым потоком вода залила пять улиц. В зону ЧС попали 112 домов, 15 из них были полностью разрушены. Несколько человек пострадали, один погиб.



В июле этого же года ученые Иркутского государственного технического университета назвали причину схода крупного селя, разрушившего 28 июня поселок Аршан в Бурятии, и предложили провести мониторинг селеопасности для республики и Приангарья, сообщала пресс-службе вуза.



Причиной схода мощного селевого потока стал выброс 100-летних рыхлых геологических отложений из склонового кара восточнее долины реки Кынгарга, рассказал директор Центра космических технологий и услуг ИрГТУ, доктор технических наук Леонид Пластинин.



Эти данные были получены в ходе оперативного анализа космических снимков Landsat и Geo-Eye-1. «Геологические отложения в двух карах (кар - чашеобразное углубление в верхней части гор, образующееся под воздействием ледников, снежников и морозного выветривания) достигли критической массы и переувлажнились интенсивными ливневыми дождями, выпавшими в ночь с 27 на 28 июня», - поясняли в пресс-службе вуза.







Профессор отметил, что последний раз мощный селевой поток был зафиксирован в Аршане в 1973 году. Он продемонстрировал ортофотоплан, составленный на основе космических снимков, и подчеркнул, что в данном случае причина возникновения селя не связана с паводком в бассейне реки Кынгырга.



«На Кынгырге случился сильный паводок, а губительную катастрофу в Аршан принес селевый поток. Сель обрушился с двух склоновых каров, расположенных восточнее поселка Аршан. В горах в течение многих тысячелетий ледники выработали боковые троговые долины. Это своеобразные огромные ледниковые корыта. Выброс грязекаменного потока начался из основного кара, затем эта масса с большой концентрацией крупных камней и обломков горных пород, вывороченных деревьев выплеснулась в ледниковое корыто и стремительно начала двигаться по склону, разрушая все на своем пути. Основную массу селевого потока составляет грязекаменный рыхлый материал, в котором могут встречаться огромные валуны в поперечнике до 7-10 м», - рассказал Леонид Пластинин.



Он отметил, что сотрудники Центра космических технологий ИрГТУ предложили правительству Бурятии провести оперативную космическую съемку потенциально опасных территорий и составить прогнозные электронные карты. «Являясь профессионалами в области космических методов исследования, мы можем оценить селеопасность районов вдоль таких стратегически важных объектов, как магистральные железные и автомобильные дороги, высоковольтные ЛЭП и др. Также можем отобразить на электронных картах территории, периодически подверженные половодьям, паводкам (наводнениям), пожарам и другим природным бедствиям. Все эти природные и техногенные объекты достаточно точно фиксируются на космических снимках», - считает профессор Леонид Пластинин.



По его информации, самые селеопасные районы приурочены к хребтам Хамар-Дабана, Тункинским гольцам и склонам высоких хребтов вдоль БАМа. В связи с этим ученые ИрГТУ готовят новые предложения по космической оценке и картографированию опасных природных процессов для правительства и Народного Хурала республики.



В это же время работавший тогда главой республики Вячеслав Наговицын Бурятии сообщил журналистам о том, что республике необходимо 890 млн рублей для того, чтобы не допустить повторения в предгорном курортном поселке Аршан стихийного бедствия. «Такую заявку в федеральный центр мы сделали. Надеемся, что поддержку получим», - добавил Наговицын.



Что стало с этой заявкой и какова ситуация с селезащитой в принципе? Увы, за пять минувших лет эта тема в Бурятии ушла в тень. Глава республики сменился, о селевой угрозе с тех пор мало кто вспоминает. Может быть, планы иркутян обезопасить свое побережье Байкала от этой стихии освежат память и в Бурятии у всех, кто причастен к этой серьезной проблеме. Символично, что в Приангарье перспективы селезащиты обнародовал наш земляк.



Фото: old.egov-buryatia.ru Власти Иркутской области рассчитывают в ближайшие два-три года построить капитальные селезащитные сооружения на юге Байкала, где высок риск схода селя, в зону которого могут попасть девять населенных пунктов, а также карты-накопители с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил на оперативном совещании исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Теймур Магомедов.«С учетом рекомендаций, которые нам дал Высокогорный геофизический институт, а также в ходе проведения аварийно-спасательных работ, вызванных паводком 2019 года, были проведены мероприятия по удалению наносов в руслах рек Солзан, Бабха, Харлахта, Малая Осиновка, Большая Осиновка. <…> В целом те работы, которые мы провели, дают нам люфт на два-три года (по защите от селя), не больше. Максимальный срок, в который мы должны провести мероприятия по созданию капитальных (селезащитных) сооружений, - это два-три года. Поэтому до 15 марта поставлен срок по подготовке техзадания и проведению изыскательских работ, планировки и межевания территории для размещения объектов селезащиты», - цитирует Магомедова ТАСС Чиновник уточнил, что в зону схода селя могут попасть девять населенных пунктов Слюдянского района, 616 домов, в которых проживают более 3,3 тыс. человек. «Особую обеспокоенность вызывают такие объекты, как федеральная трасса "Байкал", участок железнодорожного полотна и накопительные карты Байкальского ЦБК», - отметил Магомедов.По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В Байкальске, где находится закрывшийся в 2013 году БЦБК, последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла постоянных и временных рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическому сходу селей, вместе с ними в Байкал попадут миллионы тонн токсичных отходов БЦБК, которые хранятся в специальных картах-накопителях на побережье. В мае 2019 года прокуратура Иркутской области заявляла, что правительство региона медлит со строительством селезащитных сооружений в районе целлюлозно-бумажного комбината. БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. В картах-накопителях за 50 лет работы комбината накоплено около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.Напомним, в 2014 году сель сошел на курортный поселок Аршан в Бурятии. Стихийное бедствие произошло 28 июня. После проливных дождей из берегов вышла горная река Кынгырга, протекающая через населенный пункт. Вместе с селевым потоком вода залила пять улиц. В зону ЧС попали 112 домов, 15 из них были полностью разрушены. Несколько человек пострадали, один погиб.В июле этого же года ученые Иркутского государственного технического университета назвали причину схода крупного селя, разрушившего 28 июня поселок Аршан в Бурятии, и предложили провести мониторинг селеопасности для республики и Приангарья, сообщала пресс-службе вуза.Причиной схода мощного селевого потока стал выброс 100-летних рыхлых геологических отложений из склонового кара восточнее долины реки Кынгарга, рассказал директор Центра космических технологий и услуг ИрГТУ, доктор технических наук Леонид Пластинин.Эти данные были получены в ходе оперативного анализа космических снимков Landsat и Geo-Eye-1. «Геологические отложения в двух карах (кар - чашеобразное углубление в верхней части гор, образующееся под воздействием ледников, снежников и морозного выветривания) достигли критической массы и переувлажнились интенсивными ливневыми дождями, выпавшими в ночь с 27 на 28 июня», - поясняли в пресс-службе вуза.Профессор отметил, что последний раз мощный селевой поток был зафиксирован в Аршане в 1973 году. Он продемонстрировал ортофотоплан, составленный на основе космических снимков, и подчеркнул, что в данном случае причина возникновения селя не связана с паводком в бассейне реки Кынгырга.«На Кынгырге случился сильный паводок, а губительную катастрофу в Аршан принес селевый поток. Сель обрушился с двух склоновых каров, расположенных восточнее поселка Аршан. В горах в течение многих тысячелетий ледники выработали боковые троговые долины. Это своеобразные огромные ледниковые корыта. Выброс грязекаменного потока начался из основного кара, затем эта масса с большой концентрацией крупных камней и обломков горных пород, вывороченных деревьев выплеснулась в ледниковое корыто и стремительно начала двигаться по склону, разрушая все на своем пути. Основную массу селевого потока составляет грязекаменный рыхлый материал, в котором могут встречаться огромные валуны в поперечнике до 7-10 м», - рассказал Леонид Пластинин.Он отметил, что сотрудники Центра космических технологий ИрГТУ предложили правительству Бурятии провести оперативную космическую съемку потенциально опасных территорий и составить прогнозные электронные карты. «Являясь профессионалами в области космических методов исследования, мы можем оценить селеопасность районов вдоль таких стратегически важных объектов, как магистральные железные и автомобильные дороги, высоковольтные ЛЭП и др. Также можем отобразить на электронных картах территории, периодически подверженные половодьям, паводкам (наводнениям), пожарам и другим природным бедствиям. Все эти природные и техногенные объекты достаточно точно фиксируются на космических снимках», - считает профессор Леонид Пластинин.По его информации, самые селеопасные районы приурочены к хребтам Хамар-Дабана, Тункинским гольцам и склонам высоких хребтов вдоль БАМа. В связи с этим ученые ИрГТУ готовят новые предложения по космической оценке и картографированию опасных природных процессов для правительства и Народного Хурала республики.В это же время работавший тогда главой республики Вячеслав Наговицын Бурятии сообщил журналистам о том, что республике необходимо 890 млн рублей для того, чтобы не допустить повторения в предгорном курортном поселке Аршан стихийного бедствия. «Такую заявку в федеральный центр мы сделали. Надеемся, что поддержку получим», - добавил Наговицын.Что стало с этой заявкой и какова ситуация с селезащитой в принципе? Увы, за пять минувших лет эта тема в Бурятии ушла в тень. Глава республики сменился, о селевой угрозе с тех пор мало кто вспоминает. Может быть, планы иркутян обезопасить свое побережье Байкала от этой стихии освежат память и в Бурятии у всех, кто причастен к этой серьезной проблеме. Символично, что в Приангарье перспективы селезащиты обнародовал наш земляк.Фото: old.egov-buryatia.ru