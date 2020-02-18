В Бурятии все реже вспоминают о стихии в Аршане

Власти Иркутской области рассчитывают в ближайшие два-три года построить капитальные селезащитные сооружения на юге Байкала, где высок риск схода селя, в зону которого могут попасть девять населенных пунктов, а также карты-накопители с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом сообщил на оперативном совещании исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Теймур Магомедов.
«С учетом рекомендаций, которые нам дал Высокогорный геофизический институт, а также в ходе проведения аварийно-спасательных работ, вызванных паводком 2019 года, были проведены мероприятия по удалению наносов в руслах рек Солзан, Бабха, Харлахта, Малая Осиновка, Большая Осиновка. <…> В целом те работы, которые мы провели, дают нам люфт на два-три года (по защите от селя), не больше. Максимальный срок, в который мы должны провести мероприятия по созданию капитальных (селезащитных) сооружений, - это два-три года. Поэтому до 15 марта поставлен срок по подготовке техзадания и проведению изыскательских работ, планировки и межевания территории для размещения объектов селезащиты», - цитирует Магомедова ТАСС
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Чиновник уточнил, что в зону схода селя могут попасть девять населенных пунктов Слюдянского района, 616 домов, в которых проживают более 3,3 тыс. человек. «Особую обеспокоенность вызывают такие объекты, как федеральная трасса "Байкал", участок железнодорожного полотна и накопительные карты Байкальского ЦБК», - отметил Магомедов.
По данным Лимнологического института Сибирского отделения РАН, сели на юге Байкала сходят каждые 40 лет. В Байкальске, где находится закрывшийся в 2013 году БЦБК, последний сель был в 1971 году. За прошедшее время в селеактивных бассейнах скопилось большое количество продуктов выветривания в виде селевых очагов, а русла постоянных и временных рек заросли лесом. При интенсивных осадках это может привести к катастрофическому сходу селей, вместе с ними в Байкал попадут миллионы тонн токсичных отходов БЦБК, которые хранятся в специальных картах-накопителях на побережье. В мае 2019 года прокуратура Иркутской области заявляла, что правительство региона медлит со строительством селезащитных сооружений в районе целлюлозно-бумажного комбината. БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. В картах-накопителях за 50 лет работы комбината накоплено около 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.
Напомним, в 2014 году сель сошел на курортный поселок Аршан в Бурятии. Стихийное бедствие произошло 28 июня. После проливных дождей из берегов вышла горная река Кынгырга, протекающая через населенный пункт. Вместе с селевым потоком вода залила пять улиц. В зону ЧС попали 112 домов, 15 из них были полностью разрушены. Несколько человек пострадали, один погиб.
В июле этого же года ученые Иркутского государственного технического университета назвали причину схода крупного селя, разрушившего 28 июня поселок Аршан в Бурятии, и предложили провести мониторинг селеопасности для республики и Приангарья, сообщала пресс-службе вуза.
Причиной схода мощного селевого потока стал выброс 100-летних рыхлых геологических отложений из склонового кара восточнее долины реки Кынгарга, рассказал директор Центра космических технологий и услуг ИрГТУ, доктор технических наук Леонид Пластинин.
Эти данные были получены в ходе оперативного анализа космических снимков Landsat и Geo-Eye-1. «Геологические отложения в двух карах (кар - чашеобразное углубление в верхней части гор, образующееся под воздействием ледников, снежников и морозного выветривания) достигли критической массы и переувлажнились интенсивными ливневыми дождями, выпавшими в ночь с 27 на 28 июня», - поясняли в пресс-службе вуза.
Профессор отметил, что последний раз мощный селевой поток был зафиксирован в Аршане в 1973 году. Он продемонстрировал ортофотоплан, составленный на основе космических снимков, и подчеркнул, что в данном случае причина возникновения селя не связана с паводком в бассейне реки Кынгырга.
«На Кынгырге случился сильный паводок, а губительную катастрофу в Аршан принес селевый поток. Сель обрушился с двух склоновых каров, расположенных восточнее поселка Аршан. В горах в течение многих тысячелетий ледники выработали боковые троговые долины. Это своеобразные огромные ледниковые корыта. Выброс грязекаменного потока начался из основного кара, затем эта масса с большой концентрацией крупных камней и обломков горных пород, вывороченных деревьев выплеснулась в ледниковое корыто и стремительно начала двигаться по склону, разрушая все на своем пути. Основную массу селевого потока составляет грязекаменный рыхлый материал, в котором могут встречаться огромные валуны в поперечнике до 7-10 м», - рассказал Леонид Пластинин.
Он отметил, что сотрудники Центра космических технологий ИрГТУ предложили правительству Бурятии провести оперативную космическую съемку потенциально опасных территорий и составить прогнозные электронные карты. «Являясь профессионалами в области космических методов исследования, мы можем оценить селеопасность районов вдоль таких стратегически важных объектов, как магистральные железные и автомобильные дороги, высоковольтные ЛЭП и др. Также можем отобразить на электронных картах территории, периодически подверженные половодьям, паводкам (наводнениям), пожарам и другим природным бедствиям. Все эти природные и техногенные объекты достаточно точно фиксируются на космических снимках», - считает профессор Леонид Пластинин.
По его информации, самые селеопасные районы приурочены к хребтам Хамар-Дабана, Тункинским гольцам и склонам высоких хребтов вдоль БАМа. В связи с этим ученые ИрГТУ готовят новые предложения по космической оценке и картографированию опасных природных процессов для правительства и Народного Хурала республики.
В это же время работавший тогда главой республики Вячеслав Наговицын Бурятии сообщил журналистам о том, что республике необходимо 890 млн рублей для того, чтобы не допустить повторения в предгорном курортном поселке Аршан стихийного бедствия. «Такую заявку в федеральный центр мы сделали. Надеемся, что поддержку получим», - добавил Наговицын.
Что стало с этой заявкой и какова ситуация с селезащитой в принципе? Увы, за пять минувших лет эта тема в Бурятии ушла в тень. Глава республики сменился, о селевой угрозе с тех пор мало кто вспоминает. Может быть, планы иркутян обезопасить свое побережье Байкала от этой стихии освежат память и в Бурятии у всех, кто причастен к этой серьезной проблеме. Символично, что в Приангарье перспективы селезащиты обнародовал наш земляк.
Фото: old.egov-buryatia.ru
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