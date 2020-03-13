Трутнев поручил подумать над переформатированием «Байкальской мили»

Гонка может вызвать больший интерес, если она будет проходить на экологически чистом транспорте, считает полпред



Юрий Трутнев поручил правительству Бурятии совместно с организаторами фестиваля «Байкальская миля» рассмотреть возможность изменения формата ледовых гонок. «Особый интерес гонка может вызвать, если она будет проходить на экологически чистом транспорте, ведь таких гонок мало. Могут использоваться кайты, электромобили, транспорт на солнечных батареях», - отметил полпред президента России в ДФО.



Во время своей поездки в Улан-Удэ он обсудил с представителями общественности вопросы развития фестиваля «Байкальская миля» и паралимпийского движения в Бурятии, сообщает пресс-служба минвостокразвития. Во встрече приняли участие журналист, мотопутешественник, организатор фестиваля скорости «Байкальская миля» Дмитрий Хитров; руководитель Fine Custom Mechanics, восьмикратный чемпион России по кастомайзингу (кастом, англ. custom — изготовленный на заказ, чаще используется по отношению к мотоциклам, изготовленным в единственном или крайне малом количестве экземпляров, обычно это иначе оформленные или полностью переделанные серийные модели мотоциклов или автомобилей), чемпион мира по кастомайзингу 2009 года в Боббер классе в США, обладатель двух рекордов скорости на соленом озере Бонневилль США, организатор фестиваля скорости «Байкальская Миля» Сергей Мальцев.

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Напомним, в этом году фестиваль скорости «Байкальская миля» прошел на восточном берегу Байкала второй раз. Именно из-за суровых природных условий мероприятие стало уникальным достижением в истории авто- и мотоспорта. Основная идея фестиваля – установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете.



По словам Дмитрия Хитрова, фестиваль может стать ответом американским гонкам на озере Бонневилль. Представители студенческих команд московских вузов, конструкторских бюро и несколько индивидуальных мастерских испробовали на льду свои разработки в области электротранспорта. В заездах приняли участие различные транспортные средства, работающие на газовом эко-топливе.



«Люди из разных направлений авто- и мотоспорта, лидеры в своих направлениях, встретились на своей площадке. Наша встреча дала стимул росту индустрии. Люди проводили долгие годы в своих мастерских, гаражах, но это оставалось на бумаге или показывалось только на выставке. А здесь они смогли реализовать свои мечты, попробовать свои силы и показать свои умения другим», - отметил он.



В феврале этого года в фестивале приняли участие 800 человек или 70 команд - гонщики из России, Франции, Германии, Польши, Италии. Всего фестиваль посетили более 5 тыс человек. Представители региональных властей отметили, что за время проведения фестиваля с 25 февраля по 2 марта предприятия Баргузинского и Прибайкальского районов Бурятии смогли заработать окло 8 млн рублей на услугах по размещению, питанию гостей и продаже сувениров.



Однако Юрий Трутнев считает, что нужно уделять особое внимание экологической безопасности фестиваля. «Развитие любого спорта – это хорошее начинание. Тем более, если фестиваль приносит дополнительный доход Бурятии, привлекает туристов. Байкал - бренд чистоты и экологии. Это уникальное место не только для России, но и для всего мира. Необходимо уделять большое внимание экологии при проведении массовых мероприятий», - подчеркнул Юрий Трутнев.



Фото: baikalmile.com