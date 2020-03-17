В Улан-Удэ театры и музеи работают в обычном режиме

В связи с дополнительными мерами по защите от короновируса отменены и перенесены лишь несколько культурных мероприятий



Большинство культурных мероприятий республики пройдут согласно графику, а театры и музеи Улан-Удэ работают в обычном режиме. Об этом заявили сегодня в минкультуре Бурятии, комментируя дополнительные меры по профилактике коронавируса, введенные правительством республики.



Ограничения коснутся только таких крупных мероприятий, как проведение межрегионального конкурса «Баатар. Дангина», отборочный тур, которого должен был пройти уже сегодня 17 марта, а 18 марта планировался гала-концерт. Билеты на концерт можно вернуть распространителю или в кассу, где они приобретены, отметили в ведомстве.



Отменен второй фестиваль современной детской и юношеской книги «Бумажный ключ», который должен был пройти 27 и 28 марта в Республиканском бизнес-инкубаторе. Напомним, на фестиваль в прошлом году за один активный день по подсчетам со всех площадок пришли более 1000 участников и состоялось само мероприятие для детей, подростков и их родителей.



Театр кукол «Ульгэр» отменяет свои гастроли, в связи с тем, что организаторы театральных фестивалей «Золотая маска» и «Арлекин» объявили об переносе всех спектаклей. Напомним, «Ульгэр» должен были ехать на фестивали со спектаклем «И звали его Домино». Руководство театра также сообщило об отмене гастролей в Псков и Курган.



Перенесен на осень IX Межрегиональный конкурс чтецов на лучшее исполнение произведений поэтов Бурятии «Четыре неба». Несколько мероприятий, связанных с подготовкой к фестивалю «Алтаргана-2020», переведены в режим онлайн.







Ограничения массовых мероприятий вводятся по количеству участников. В Улан-Удэ мероприятие не будет проводиться, если количество участников превысит 750 человек. Ограничение для районов республики - 250 человек. Также под запрет попадают события с участием иностранных делегаций.



Фото: pixabay.com Большинство культурных мероприятий республики пройдут согласно графику, а театры и музеи Улан-Удэ работают в обычном режиме. Об этом заявили сегодня в минкультуре Бурятии, комментируя дополнительные меры по профилактике коронавируса, введенные правительством республики.Ограничения коснутся только таких крупных мероприятий, как проведение межрегионального конкурса «Баатар. Дангина», отборочный тур, которого должен был пройти уже сегодня 17 марта, а 18 марта планировался гала-концерт. Билеты на концерт можно вернуть распространителю или в кассу, где они приобретены, отметили в ведомстве.Отменен второй фестиваль современной детской и юношеской книги «Бумажный ключ», который должен был пройти 27 и 28 марта в Республиканском бизнес-инкубаторе. Напомним, на фестиваль в прошлом году за один активный день по подсчетам со всех площадок пришли более 1000 участников и состоялось само мероприятие для детей, подростков и их родителей.Театр кукол «Ульгэр» отменяет свои гастроли, в связи с тем, что организаторы театральных фестивалей «Золотая маска» и «Арлекин» объявили об переносе всех спектаклей. Напомним, «Ульгэр» должен были ехать на фестивали со спектаклем «И звали его Домино». Руководство театра также сообщило об отмене гастролей в Псков и Курган.Перенесен на осень IX Межрегиональный конкурс чтецов на лучшее исполнение произведений поэтов Бурятии «Четыре неба». Несколько мероприятий, связанных с подготовкой к фестивалю «Алтаргана-2020», переведены в режим онлайн. Напомним, в Бурятии ограничены массовые мероприятия . Это связано с карантинными мерами по защите от короновируса. Такое решение принято накануне, 16 марта, на заседании Республиканского оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий и предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Бурятии под председательством главы республики Алексея Цыденова.Ограничения массовых мероприятий вводятся по количеству участников. В Улан-Удэ мероприятие не будет проводиться, если количество участников превысит 750 человек. Ограничение для районов республики - 250 человек. Также под запрет попадают события с участием иностранных делегаций.Фото: pixabay.com