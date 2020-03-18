Строительство лукодрома в Улан-Удэ вошло в график

В Улан-Удэ при строительстве лукодрома применяются металлические конструкции только местного производителя – завода «Улан-Удэстальмост». Об этом сообщил министр строительства Бурятии Николай Рузавин, посетивший объек, который возводится в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни».
Сейчас на лукодроме завершены устройство каркаса административной части здания и стрелкового зала, проложены сети водоснабжения, водоотведения. Уложено монолитное перекрытие первого и второго этажей. Ведется прокладка сетей связи и электроснабжения. Обшиваются стены административного здания и стрелкового зала (выполнено на 80%). Смонтированы лестничные марши. Выполняются работы по устройству кровли. Договор на технологическое присоединение к сетям теплоснабжения заключен. На строительную площадку завезены облицовочные и теплоизоляционные материалы для стен и кровли, сообщили в пресс-службе минстроя.
«В этом году мы должны закончить строительство объекта. Работы идут по графику, освоено уже более 60% средств, и это при том, что подрядная организация «НордИнвестСтрой» начала с отставанием», - рассказал министр Николай Рузавин, - Все основное импортное оборудование, предназначенное для центра, уже приобретено, поэтому риски, связанные с ростом его стоимости полностью исключены».
Глава Бурятии Алексей Цыденов поставил задачу, чтобы при строительстве объекта использовалась продукция местных производителей. Как отметил министр, металлические конструкции приобретены на заводе «Улан-Удэстальмост».
Как сообщал «Номер один»
, региональный центр по стрельбе из лука станет первым и единственным в России крытым сооружением подобного рода. Лукодром строится в Октябрьском районе Улан-Удэ на пересечении улицы им. Жердева и проспекта Строителей. Строительство центра началось летом прошлого года. Объект вошел в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Стоимость лукодрома составила почти 220 млн рублей. Из них 150 млн направлены из федерального бюджета, 69,8 млн рублей – из республиканского.
Общая площадь здания составит почти 5 тыс. квадратных метров. На территории общей площадью 10 тыс квадратных метров также расположатся зона отдыха, хозяйственная площадка, стоянка для автомобилей на 27 мест, в том числе для маломобильных граждан. Пропускная способность регионального центра по стрельбе из лука - 100 человек в смену. Лукодром будет работать 12 часов в сутки, а это восемь смен. Стрелковое поле размером 102 на 36 метров расположится на первом этаже. Тренажерный зал для спортсменов и две раздевалки на 25 мест каждая – на втором. На третьем этаже разместится конференц-зал, комментаторская кабина и радиоузел.
Фото: egov-buryatia.ru/minstroy
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