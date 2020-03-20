В Улан-Удэ начали производство многоразовых масок

«Байкальский текстильный комбинат» шьет их из стопроцентной хлопковой ткани

«Байкальский текстильный комбинат» (дочернее предприятие компании «Ажур-Текс» по производству чулочно-носочных и трикотажных изделий) начал производство многоразовых индивидуальных защитных масок в Улан-Удэ. Средство защиты изготавливается из стопроцентной хлопковой ткани. Двойные маски, сшиты по специально разработанному лекалу, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Я сама по образованию фармацевт, - рассказала директор комбината Цымпилма Барасова, - Поэтому в советское время мне самой приходилось шить маски для лица. В те времена маска состояла из нескольких прошитых слоев марли с прослойкой из ваты. Маски, которые мы шьем сегодня, по плотности не уступают советским гостовским и способны защитить от вируса».За два дня комбинат изготовил 3000 масок. Уже началась их оптовая продажа. Первую партию - 2000 штук купило промышленное добывающее предприятие, вторую – 500 штук предприниматели, работающие в одном из торговых центров Улан-Удэ.Маска классифицируется, как текстильное изделие и может продаваться только на предприятиях торговли. Руководство «Байкальского текстильного комбината» планирует сформировать пакет предложений для российского рынка.«То, что мы шьем сейчас – это быстрый ответ на спрос, в дальнейшем мы можем сшить маску любого дизайна и наполнения, если будет спрос», - заверяет Цыпилма Барасова.Наружная сторона маски позволяет нанести на нее любой рисунок или вышивку. В печатном цехе комбината на пробные варианты нанесли принты с символами Бурятии. По словам производителя, если такой дизайн будет пользоваться спросом, производство необычных масок поставят на поток.«Текстильные маски «Ажур-текса» имеют физиологически правильную форму, которая согласно медицинским рекомендациям, защищает нос и нижнюю часть лица, их удобно носить. Любая маска является барьерной защитой от вирусов при соблюдении правильных условий ее ношения. После двухчасового ношения многоразовую маску нужно убрать отдельно от чистых масок, можно в мешочек. Главное, чтобы маска не промокла от чихания и кашля. Влажная маска не является барьером от вирусов. Стирать маску можно в стиральной машине или на руках с хозяйственным мылом, после сушки прогладить горячим утюгом с двух сторон», - рассказала Оксана Цымбалюк, врач-терапевт, заведующая центром «Здоровье».Напомним, 17 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о дополнительных мерах по защите населения и территории республики от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV) и дал поручение минпромторгу республики в недельный срок проработать вопрос организации производства средств индивидуальной защиты жителей от вируса.С появлением нового коронавируса и с его быстрым распространением возник ажиотаж, в аптеках Бурятии медицинские маски быстро раскупили. Их нет в предложениях у поставщиков и производителей в связи с повышением потребности во всех регионах РФ и прекращением поставок от производителей из КНР, признает сейчас минздрав республики, поначалу оптимистично оценивавший запасы масок в аптечных сетях.Фото: egov-buryatia.ru