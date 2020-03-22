Жителей Бурятии вынуждают содержать "бесхозные" дома

Придуман способ, как избавиться от многоквартирных домов, где не определен способ управления



Проблемные дома-«сироты», в которых большинство жителей годами не платят за коммунальные услуги, распределяют между действующими управляющими компаниями. Директора последних таким решением недовольны, но сделать ничего не могут.



400 «заброшенных» домов



21 декабря 2018 года правительство России утвердило Постановление «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация». Согласно которому управляющие компании для «бесхозных» домов должны назначать муниципальные власти.



С 2019 года вступила в силу новая норма Жилищного кодекса. Если не состоялось собрание собственников по выбору способа управления или открытый конкурс, объявленный муниципалитетом, то орган власти, согласно вышеупомянутому постановлению, должен назначить временную управляющую организацию. Она будет работать не более года.



Временное управление может завершиться раньше, в случае если жители выбрали новую управляющую организацию либо какой-либо иной способ управления. Сегодня, если дом оказывается без управления, он продолжает получать электричество, воду и тепло, но, как правило, остается без необходимого текущего ремонта.



Что касается Улан-Удэ, по данным комитета городского хозяйства, в столице республики на 1 января 2020 года насчитывалось порядка 400 «бесхозных» домов.



- Согласно приказу №3 от 16.01.2020 «Об определении управляющих организаций для управления многоквартирными домами», в дома без управления стали назначать временные управляющие организации. На сегодня на 244 дома управляющие компании уже назначены, по 157 работа еще ведется, - сообщили «Номер один» в комитете.



В добровольно-принудительном порядке



Зачастую компании опасаются, что у них отберут лицензию, если по дому будет много нарушений. А избежать этого сложно, так как жители домов-«привидений» чаще всего не очень обеспеченные, не любят платить по счетам, что не позволяет увеличить размер взносов на необходимые работы.



- Согласно федеральному законодательству, по «бесхозным» домам проводится конкурс на включение в реестр управляющих компаний, но брать их никто не хочет. Также законодательство предусмотрело такую вещь, как добровольное включение проблемных домов в реестры управляющих компаний. Но по факту нас заставляют брать их на обслуживание, - рассказывает директор одной из «управляшек», которой навязали несколько «бесхозных домов».



В комитете городского хозяйства, естественно, такие «поклепы» отрицают. По словам чиновников, временное управление назначено только с согласия организаций и каждая из них имеет право отозвать заявление на включение в реестр временных. Все назначения, по словам представителей КГХ, проведены также с добровольного согласия управляющих организаций.



Участники рынка ЖКХ надеялись, что в проекте постановления будет экономическая основа для привлечения управляющих компаний, но документ содержит только административные рычаги.



- Непонятно, почему управляющие компании должны брать на себя совершенно неинтересные дома, в которых низкая собираемость платежей. А мы вынуждены обслуживать эти дома и отказаться не можем. В противном случае пугают проверками, административными штрафами по 100 000 рублей. МЖИ найдет, до чего докопаться, вплоть до «бычка» на площадке. Мы работы не боимся, а опасаемся того, что придется оттягивать на содержание этих бараков деньги, собранные с жителей благоустроенных домов. Таким образом, мы ни на этих навязанных домах не сможем нормально работать, ни на «благоустройке», и получится «Эталон-С»-2, - возмущается руководитель одной из «управляшек».



Еще одно условие, которое возмущает директоров, это удаленность переданных им домов. Как правило, организации не могут брать в управление дома, располагающиеся от нее более чем на три километра. В случае же когда «управляшка» берет на обслуживание дом-«призрак», на него лицензионные требования по удаленности от аварийной диспетчерской службы не распространяются.



- Мы не сможем в течение 20 минут, как положено, устранить течь, если прорвет трубу, особенно в часы пик. И потом, почему наши мастера должны мотаться через весь город? – негодует наш собеседник.



Просто ничего не делать



Директор другой «управляшки» пошел по пути наименьшего сопротивления – решил просто не обслуживать навязанный ему дом. Жители барака, по его словам, самостоятельно вывозят ЖБО, а больше им ничего и не нужно.



- Мы эти дома просто не обслуживаем, плату не начисляем, а жильцы ничего не требуют. Я приходил к ним на собрание, сказал, что буду заниматься их домом и теперь должны платить мне за текущий ремонт, но что услышал? Кто-то сказал, что возможности оплачивать нет, а часть вообще ничего не желают знать. Люди хотят сидеть, как и раньше, и ни за что не платить. Мэрия установила тариф для таких домов на содержание и текущий ремонт в сумме 16,28. Но жильцы этот тариф считают большим. А вы представьте дом на десять этажей и 80 квартир и двухэтажный дом на восемь квартир. Так вот 80 собственников собирают 100 000 рублей, а восемь собственников - 8 тысяч. Даже одному сантехнику на зарплату не хватит. Дверь входную заменить у восьми квартир не хватит денег. И даже из этих восьми платить готовы только половина жильцов. Как мы должны работать в таких условиях, - недоумевает директор управляющей компании.



Наши собеседники считают, что стимулом могли бы быть бюджетные субсидии, покрывающие расходы на управление ветхими домами. Либо существенно сокращенный перечень работ и услуг по обслуживанию. Если дом скоро должны признать аварийным, целесообразно ограничиться тем, чтобы обеспечить безопасность проживающих там людей, исключив из перечня расходов текущий ремонт. Но пока город выделяет только субсидии на откачку ЖБО.



- На сегодняшний день в домах с низкой степенью благоустройства уже выделяются субсидии на возмещение затрат по откачке жидких бытовых отходов. Управляющие организации имеют право раз в квартал обратиться за возмещением таких затрат. Также комитет прорабатывает вопрос о выделении субсидий временно назначенным управляющим компаниям на возмещение затрат по текущему ремонту, - сообщают в комитете городского хозяйства.



Найти крайнего



Директора некоторых управляющих компаний, у которых повисли на балансе проблемные дома, уже начали поднимать плату за содержание и текущий ремонт «своим» жителям многоэтажек – где-то оплата уже достигла 19 рублей.



- Говорят, что это только на год, но где временно, там и постоянно… Город должен субсидировать содержание таких домов. Есть, конечно, такие дома, где живут благополучные люди, и они готовы оплачивать, но большинство все-таки неплатежеспособны, - подчеркивает директор управляющей организации.



Комитет городского хозяйства сообщает, что «после назначения временной управляющей организации будут продолжены мероприятия по проведению конкурсных процедур, она проводится один раз в три месяца. Кроме того, жители имеют право в период работы временной УО проводить собрание и определять управляющую организацию, а также принимать свой тариф на обслуживание и текущий ремонт содержания жилья».



Решением проблемы могла бы стать муниципальная управляющая компания, но вопрос о ее создании пока находится только в разработке. Так что одним горожанам придется по факту содержать других, и сколько это продлится, неизвестно.



Лариса Ситник, «Номер один».

Фото: "Номер один"

