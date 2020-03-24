В Бурятии дорожники готовы к снегопаду

На расчистку федеральных трасс от снега выйдут более 90 единиц спецтехники



В Бурятии, где с 24 по 26 марта ожидаются снегопады понижение температуры воздуха на 10 градусов, управление дорог «Южный Байкал» усилило контроль за работой подрядных организаций.



Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных трассах Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией по распоряжению управления мобилизовано 94 единицы спецтехники. В настоящее время проезд по указанным дорогам обеспечен в полном объеме, затруднений движения нет.



Во избежание аварийных ситуаций дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам учитывать погодные условия и перед отправлением в путь внимательно проверять исправность транспортного средства.



Фото: fedroad-bur.ru

