Сойоты отмечают 20-летие со дня официального признания

В 2000 году они были включены в единый перечень коренных малочисленных народов России

Правительство России 24 марта 2000 года включило сойотов Бурятии в единый перечень коренных малочисленных народов РФ. А уже 22 ноября этого же года сойоты получили свою административно-территориальную единицу. Постановлением Народного Хурала Бурятии Окинский район Бурятии переименован в Окинский сойотский национальный район.Решение парламента было принято по просьбе сельских сходов этого муниципального образования, расположенного к Юго-Западу от Байкала в 800 км от Улан-Удэ.Сойотский этнос возник на основе древнего населения Саянских гор, подвергшегося в средние века сильной тюркизации. Позже сойоты были ассимилированы бурятами, утратив свой язык. Однако микроперепись населения, проведенная в районе, показала, что почти две тысячи жителей горного края считают себя сойотами. Потомки древнего населения Восточных Саян, подвергшегося в средние века сильной тюркизации и затем ассимилированного бурятами, добивались официального статуса более полувека.Теперь Окинский район Бурятии официально является национальным сойотским. Сойоты сохраняют традиционные формы хозяйствования (яководство, оленеводство, охота). А также - бытовые обряды и шаманские верования, несмотря на сильное влияние буддизма. В последние годы основой экономики района является добыча золота на одном из крупнейших в Бурятии Зун-Холбинском руднике («Бурятзолото», Nordgold).– коренной малочисленный народ России. Ранее они занимали достаточно большие территории в центральном плоскогорье Восточных Саян.Сейчас его представители компактно проживают в основном на территории Окинского района Бурятии, на территории Сорокской, Орликской, Саянской и Бурэнгольской сельских поселений, также имеется локальная группа сойотов в западной части Тункинского района Бурятии. По происхождению, языку и культуре им очень близки тофалары Иркутской области, тувинцы Тоджинскогоко жууна Тувы и туха (цаатаны) Хубсугульского аймака Монголии.Язык сойотов относится к уйгурской подгруппе тюркских языков. Для возрождения сойотского языка в 2001 году была разработана письменность на кириллице, был издан букварь и учебные пособия. В 2003 году был издан «Сойотско-бурятско-русский словарь». «Сойотский язык изучается только в Сорокской Сойотской школе интернате со 2-го по 5-й класс», - сообщила директор вышеназванной школы Зоя Ниндакова.По типу хозяйствования сойотов относят к охотникам, таежным оленеводам. Также они разводят яков, хайнаков, оленей.В начале 1990-х годов началось движение за национально-культурное возрождение, охватившее все народы бывшего СССР. Оно не оставило в стороне и сойотов. По инициативе жителей в 1992 году в селе Сорок Окинского района был создан Центр сойотской культуры для содействия культурному и духовному возрождению этноса. Центр учредил фонд «Ахалар» — общественную благотворительную экологическую организацию. В 1993 году был создан Сойотский национальный сельский совет. В том же году была создана и официально зарегистрирована в министерстве юстиции республики Ассоциация сойотов Окинского района Бурятии.Активная деятельность сойотов за восстановление их прав как самостоятельного малочисленного северного народа, начавшееся в Бурятии в 1992 году и продолжавшееся на разных уровнях в 1990-е годы, завершилось тем, что 24 марта 2000 года правительство России включило сойотов Бурятии в единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.При Всероссийской переписи населения 2002 года сойоты были учтены отдельной народностью. По итогам этой переписи численность сойотов в России составила 2769 человек, из них в Бурятии – 2739 человек.Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в России насчитывалось 3608 сойотов, из них в Бурятии – 3579, в Иркутской области – 11 человек, в Забайкальском крае – 8 человек, сообщили в Бурятстате. Таким образом, прирост численности сойотов с 2002 по 2010 год составил 839 человек. Сколько представителей этого народа живет в России спустя десять лет? Об этом мы узнаем из итогов переписи 2020 года. Она будет проходить с 1 по 31 октября 2020, но в отдаленных и труднодоступных местностях района перепись будет проведена в ноябре 2020 года.Фото: old.egov-buryatia.ru