В Бурятии могут закрыть детсады и продлить школьный карантин

Решение по детсадам могут принять уже сегодня





- Пока точной даты отмены карантина в школах нет. Это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Пока каникулы у нас до 12 числа. Вузы переведены на дистанционное обучение. Безусловно, есть определенные неудобства. Но все равно, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Высока вероятность, что карантин продлится, - сказал сегодня глава Бурятии на пресс-конференции.

Также, по словам Алексея Цыденова, на дистанционное обучение будут переведены и учреждения среднего профессионального образования, такие как колледжи. Кроме того, обсуждается возможность закрытия и детских садов.- По детским садам будем смотреть. Дети менее уязвимы, хотя нельзя сказать, что дети не болеют. Сегодня будет заседание штаба, будет решение по детским садам в том числе. Мы понимаем, что с детьми надо сидеть. А значит, родители тоже будут дома. Родителям больничные надо выписывать. То есть целая цепочка связанных решений возникает, - пояснил Алексей Цыденов.Фото: pixabay.com