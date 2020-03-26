Эксперты о выходной неделе: «Это убийство малого бизнеса»

Однако шесть из десяти россиян поддержали решение Путина по «коронавирусным» каникулам



Шестьдесят процентов россиян поддержали решение президента России Владимира Путина сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за ситуации с коронавирусом, сообщает портал



Женщины поддерживают решение президента чаще мужчин: 68% против 54%. При этом чем старше респонденты, тем реже среди них встречаются сторонники выходной недели: согласны 65% опрошенных в возрасте до 34 лет и 48% среди тех, кому 45 лет и более.



Еще 20% не одобряют решение президента России, а 20% затруднились с оценкой постановления Владимира Путина.



«Решение о нерабочей неделе — это практически убийство малого и среднего бизнеса в России. Вся Европа угробила свой малый бизнес. Жертв от этого будет и уже есть намного больше, чем жертв от коронавируса. Мы пошли тем же путём. Можем потерять сотни и сотни тысяч людей: инфаркты, самоубийства, криминал, убийства на бытовой почве и миллион незапланированных абортов. При этом естественно, что обычные люди будут поддерживать возможность отдохнуть лишнюю неделю», — считает основатель SuperJob Алексей Захаров.



«Предложения, которые вынес президент, закономерно больше политические, нежели экономические», — цитирует инвестиционного менеджера компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина



Ключевой момент заключается в том, что в других странах компании попадают под карантин, тогда как в случае с Россией это будет именно выходная неделя. То есть, многие компании будут платить зарплату сотрудникам и, например, аренду за этот период, но не смогут полноценно зарабатывать из-за простоя, поскольку сотрудники не будут исполнять свои обязанности посредством систем удаленного доступа. Это частично нивелирует в целом разумные заявленные меры поддержки бизнеса, отмечает Нигматуллин.



«Также до сих пор неясно, как будет решаться проблема кассового разрыва – у компаний не будет выручки, но платить по счетам придется. За рубежом компании получили возможность покрыть потребность в ликвидности в долг, у российских же компаний нет доступа к финансированию в такой же мере», — сообщил специалист «Газете.Ru».



Кроме того, вызывает вопросы поддержка отдельных, самых пострадавших отраслей – все идет к тому, что при затягивании кризиса на пару кварталов обанкротятся многие компании гражданской авиации с последующим драматическим падением уровня конкуренции, указывает эксперт, но их поддержка пока субъективно недостаточна.



Об этом говорит и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Пока в цифрах понятна только сумма в 300 млрд рублей, отмечает он, – эти средства выделяются для поддержки наиболее пострадавших секторов российской экономики.



Однако для сферы туризма, по мнению специалиста, этой суммы будет недостаточно. «Для сравнения: США выделяют на антикризисные меры для экономики 6 трлн долларов – эта сумма сопоставима с четырьмя ВВП России. Другие страны — Япония, Германия, Франция и другие — выделяют средства в размере от 10% до 20% ВВП», — подчеркивает Деев.

Суммарные потери экономики от карантинных мер могут превысить несколько десятков миллиардов рублей, подсчитал аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.



Беспрецедентные меры карантина, предложенные президентом, безусловно оправданы, считает эксперт. Однако их реализация может замедлить рост ВВП в первом квартале на величину 0,1-0,2%. Более того: приостановка экономических процессов будет сказываться и после окончания карантина. Так как восстановление прежней деловой активности связано с отменой огромного числа мероприятий, требующих повторной организации.



Напомним, президент РФ Владимир Путин в среду выступил с обращением к нации, в котором сформулировал меры по поддержке россиян и экономики. В частности, граждане получат выходную неделю с сохранением заработной платы.



Фото: pixabay.com Шестьдесят процентов россиян поддержали решение президента России Владимира Путина сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за ситуации с коронавирусом, сообщает портал SuperJob , который узнал, что думают экономически активные россияне об этой инициативе главы государства.Женщины поддерживают решение президента чаще мужчин: 68% против 54%. При этом чем старше респонденты, тем реже среди них встречаются сторонники выходной недели: согласны 65% опрошенных в возрасте до 34 лет и 48% среди тех, кому 45 лет и более.Еще 20% не одобряют решение президента России, а 20% затруднились с оценкой постановления Владимира Путина.«Решение о нерабочей неделе — это практически убийство малого и среднего бизнеса в России. Вся Европа угробила свой малый бизнес. Жертв от этого будет и уже есть намного больше, чем жертв от коронавируса. Мы пошли тем же путём. Можем потерять сотни и сотни тысяч людей: инфаркты, самоубийства, криминал, убийства на бытовой почве и миллион незапланированных абортов. При этом естественно, что обычные люди будут поддерживать возможность отдохнуть лишнюю неделю», — считает основатель SuperJob Алексей Захаров.«Предложения, которые вынес президент, закономерно больше политические, нежели экономические», — цитирует инвестиционного менеджера компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина «Газета.Ru» . По мнению эксперта, они несколько противоречивы в реализации.Ключевой момент заключается в том, что в других странах компании попадают под карантин, тогда как в случае с Россией это будет именно выходная неделя. То есть, многие компании будут платить зарплату сотрудникам и, например, аренду за этот период, но не смогут полноценно зарабатывать из-за простоя, поскольку сотрудники не будут исполнять свои обязанности посредством систем удаленного доступа. Это частично нивелирует в целом разумные заявленные меры поддержки бизнеса, отмечает Нигматуллин.«Также до сих пор неясно, как будет решаться проблема кассового разрыва – у компаний не будет выручки, но платить по счетам придется. За рубежом компании получили возможность покрыть потребность в ликвидности в долг, у российских же компаний нет доступа к финансированию в такой же мере», — сообщил специалист «Газете.Ru».Кроме того, вызывает вопросы поддержка отдельных, самых пострадавших отраслей – все идет к тому, что при затягивании кризиса на пару кварталов обанкротятся многие компании гражданской авиации с последующим драматическим падением уровня конкуренции, указывает эксперт, но их поддержка пока субъективно недостаточна.Об этом говорит и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Пока в цифрах понятна только сумма в 300 млрд рублей, отмечает он, – эти средства выделяются для поддержки наиболее пострадавших секторов российской экономики.Однако для сферы туризма, по мнению специалиста, этой суммы будет недостаточно. «Для сравнения: США выделяют на антикризисные меры для экономики 6 трлн долларов – эта сумма сопоставима с четырьмя ВВП России. Другие страны — Япония, Германия, Франция и другие — выделяют средства в размере от 10% до 20% ВВП», — подчеркивает Деев.Суммарные потери экономики от карантинных мер могут превысить несколько десятков миллиардов рублей, подсчитал аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.Беспрецедентные меры карантина, предложенные президентом, безусловно оправданы, считает эксперт. Однако их реализация может замедлить рост ВВП в первом квартале на величину 0,1-0,2%. Более того: приостановка экономических процессов будет сказываться и после окончания карантина. Так как восстановление прежней деловой активности связано с отменой огромного числа мероприятий, требующих повторной организации.Напомним, президент РФ Владимир Путин в среду выступил с обращением к нации, в котором сформулировал меры по поддержке россиян и экономики. В частности, граждане получат выходную неделю с сохранением заработной платы.Фото: pixabay.com