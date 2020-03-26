Объемы реконструкции сетей теплоснабжения в Улан-Удэ увеличены вдвое

В 2020 году в столице Бурятии отремонтируют более 5 км тепловых сетей на 600 млн рублей



В Улан-Удэ в нынешнем году планируется провести реконструкцию тепловых сетей от котельной Юго-Западная протяженностью более 4 км и тепломагистрали №1 протяженностью 1 км. На эти цели выделено около 600 млн рублей по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», сообщили в минстрое Бурятии.



Котельная Юго-Западная обеспечивает подачу тепловой энергии для потребителей, расположенных в Октябрьском районе Улан-Удэ, а тепломагистраль №1 – потребителей в Железнодорожном районе.



«Низкая пропускная способность существующих трубопроводов не дает возможность подключения новых потребителей. Это тормозит развитие инфраструктуры Октябрьского и Железнодорожного районов Улан-Удэ. Поэтому эти объекты в первоочередном порядке были включены в программу реконструкции», - отметил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.



В связи с высоким износом теплосетей не выдерживается гидравлический режим, потребители испытывают проблемы с качеством тепловой энергии. Кроме того, на двух объектах зафиксированы коррозионные повреждения трубопроводов, разрушение конструкций канала и теплоизоляционных конструкций. Для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей предусмотрена замена ветхих трубопроводов из электросварных труб на трубопроводы из стальных бесшовных труб с применением современных теплоизоляционных материалов.



Результатом реконструкции и увеличения диаметра труб станет улучшение гидравлического режима, снижением аварийности и потерь в тепловых сетях. Улучшится экологическая ситуация. Кроме того, повысится энергетическая эффективность, снизятся затраты на транспортировку тепла до конечных потребителей. Все это позволит обеспечить надежную, бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям Улан-Удэ.



На сегодня подрядные организации пока не определены, торги запланированы на конец марта.



Напомним, в прошлом году в Улан-Удэ были реконструированы три тепломагистрали протяженностью 3 км на сумму 333 млн рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

