В Бурятии с больными коронавирусом контактировали более двухсот человек

Их число продолжает расти





Сегодня главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев рассказал о мероприятиях, проводимых в связи с выявлением в республике первых двух заболевших короновирусной инфекцией. Напомним, ими оказались владельцы торговой сети «Титан» Вадим и Раиса Бредний

- Проводятся все необходимые мероприятия, еще со вчерашнего дня. Установлен круг контактировавших с зараженными лиц в количестве 232 человек – это дом, место работы, самолет, частная поликлиника. И у них была встреча с блогерами, - сообщил Сергей Ханхареев.Он подчеркнул, что количество выявленных контактов растет, их продолжают устанавливать.«Все они обследуются, на сегодня тесты взяты у 162 человек. Результаты будут попозже», - отметил главный санитарный врач.Все, у кого текст окажется положительным, будут госпитализированы в инфекционную больницу.«Вчера мы провели все необходимые дезинфекционные мероприятия по месту работы, в пунктах общественного питания, где они были. Сегодня дезинфекция проводится по месту жительства и на других объектах», - также сообщил Сергей Ханхареев.От также подчеркнул, что «бояться ходить в магазины этой сети не надо». В торговых точках проведены все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.Фото: pixabay.com