Бурятский астроном опроверг конец света

«На комету надо любоваться, а не бояться», говорит Лилия Миронова





Сегодня Интернет облетела новость о том, что в направлении Земли летит опасный астероид. Дескать, он пройдет на расстоянии нескольких километров от нашей планеты. О том, что это за небесное тело и так ли оно опасно, мы поинтересовались у заведующей обсерваторией БГУ Лилии Мироновой.

Астроном заверила, что такого рода сообщения не больше, чем страшилки. Как и в прежние времена, любые опасные для жизни человека явления, будь то войны или болезни, люди связывали с какой-нибудь кометой.- Эта комета под названием ATLAS была обнаружена в декабре 2019 года, - рассказывает астроном. - Сейчас она находится в созвездии Большая Медведица. В средний телескоп она уже сейчас видна, через неделю ее уже можно будет увидеть в бинокль. Постепенно комета становится все ярче и ярче. Когда она будет совсем уж яркой, ее мало, кто увидит, потому что она уйдет под горизонт.К Земле комета приблизится 24 мая, а к Солнцу 31 мая, вот тогда она будет особенно яркой, однако видимость ее будет плохой, оттого увидеть «хвостатую» можно будет лишь в бинокль или любительский телескоп.По словам астронома, комета ATLAS для нас не опасна, расстояние до нее чуть не в десять раз больше, чем от нас до Луны.- Все околоземные телескопы очень хорошо наблюдают за небосводом, и не могут не заметить опасностей. Но этот астероид уже оцифрован, чего его боятся? На комету надо любоваться, а не бояться, - заключает Лилия Миронова.Фото: pixabay.com