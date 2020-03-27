Хамбо-лама насладился звуками выхода биогаза

В Иволгинском дацаце в Бурятии выработали первый метан





Лидер буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев на своей странице в соцсетях поделился радостной новостью – в Иволгинском дацане началась выработка биогаза.

«Этот долгожданно-чудесный звук выхода биогаза, который теперь будет безостановочно звучать сутками. Таким образом, мы от биогаза, отделяя углекислый газ и сероводород, начинаем получать чистый метан, чтобы обогреть здание Дворца Будды Ваджрасаттвы на месте Хилгантуйского дацана», сообщил Хамбо-лама под размещенным видео.









«Поздравьте, мы получили метан и собрали его в синий мешок-газгольдер. Как всегда всё хорошее начинается из Хилгантуйского дацана. Теперь начнём обогревать наши дуганы и варить еду».







