Хамбо-лама насладился звуками выхода биогаза

В Иволгинском дацаце в Бурятии выработали первый метан
Лидер буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев на своей странице в соцсетях поделился радостной новостью – в Иволгинском дацане началась выработка биогаза.
«Этот долгожданно-чудесный звук выхода биогаза, который теперь будет безостановочно звучать сутками. Таким образом, мы от биогаза, отделяя углекислый газ и сероводород, начинаем получать чистый метан, чтобы обогреть здание Дворца Будды Ваджрасаттвы на месте Хилгантуйского дацана», сообщил Хамбо-лама под размещенным видео.
Чуть позже лидер буддистов разместил еще одно видео, сопровидив его следующим комментарием:
«Поздравьте, мы получили метан и собрали его в синий мешок-газгольдер. Как всегда всё хорошее начинается из Хилгантуйского дацана. Теперь начнём обогревать наши дуганы и варить еду».
Напомним, о том, что Дамба Аюшеев планирует реализовать проект «газификации» Сангхи, стало известно в начале марта. О планах Хамбо-ламы рассказал депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев после встречи с церковным иерархом.
«Хамбо-лама рассказал о своем новом проекте по добыче биогаза из навоза, в перспективе это поможет решить часть как экологических, так и энергетических проблем Бурятии, - сообщил депутат в «Фейсбуке». - После дополнительной очистки биогаза получается биометан, полный аналог природного газа, отличающийся только происхождением. Поэтому применение биогазовых технологий дает не только утилизацию навоза, но и такие «бонусы», как бесплатный биогаз, преобразуемый в электричество и тепло, а также бесплатное экологически чистое удобрение. Пока в планах обеспечить биоэнергией дацаны Буддийской Традиционной Сангхи, а дальше – как получиться».
При этом депутат не усомнился в успешности газового эксперимента Хамбо-ламы, поскольку у лидера буддистов страны уже есть «успешный опыт по реализации сложных проектов, например, социальная отара».
Фото: «Номер один», видео: с личной страницы Хамбо-ламы
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