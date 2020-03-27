27.03.2020
В Улан-Удэ задержан сбытчик поддельных денежных знаков

В Улан-Удэ задержан сбытчик поддельных денежных знаков

Подозреваемый уверяет, что фальшивки хорошего качества он покупал через  интернет

В Улан-Удэ сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии и подразделения экономической безопасности городской полиции установили и задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствием установлено, что 25-летний ранее не судимый горожанин 19 марта, находясь в одном из баров Улан-Удэ, сбыл поддельную купюру номиналом пять тысяч рублей. Кроме того, 23 марта злоумышленник рассчитался поддельной пятитысячной купюрой на автомойке в Советском районе.

Подозреваемый пояснил следователям, что поддельные банкноты он приобрел через Интернет для дальнейшей реализации.

Изъятые из обращения поддельные денежные знаки имеют высокую степень схожести с настоящими: наличие основных банковских реквизитов, расположение атрибутов изображений (имеются водяные знаки, ныряющая металлизированная нить).

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Задержанному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Фото и видео: МВД по Бурятии
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