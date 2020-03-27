В Улан-Удэ сократили полеты в Москву

«Смартавиа» отменила рейсы на декаду





В Бурятии уменьшилось количество доступных авиаперевозчиков по маршруту Улан-Удэ-Москва. Авиакомпания «Смартавиа» отменила столичные рейсы на десять дней.

- Рейсы Улан-Удэ-Москва временно отменены из-за низкой загрузки с 30 марта по 10 апреля, - сообщил источник «Номер один» в «Смартавиа».

Напомним, из Бурятию в Москву летают три перевозчика – «Победа», S7 и «Смартавиа». «Смартавиа» пришла в республику в 2019 году благодаря дальневосточным субсидиям.