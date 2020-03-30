Greenpeace призывает предотвратить пожарную катастрофу в Бурятии

Организация обратилась к Алексею Цыденову с просьбой запретить профилактические палы сухой травы



Greenpeace призвал главу Бурятии Алексея Цыденова немедленно остановить любые поджоги, проводимые муниципальными и лесными службами, пожарными. Даже если поджоги значатся на бумаге «профилактическими», в этом году погода не позволяет что-либо жечь безопасно, сообщает пресс-служба экологической организации.



«Когда при выжиганиях нарушаются требования, установленные федеральными нормативами, то они уже ничем, по сути, не отличаются от криминальных поджогов. Введя мораторий на профилактические отжиги силами государственных служб, можно будет добиться уважительного отношения и к запрету жечь траву для жителей республики и, надеемся, даже в этот непростой пожароопасный сезон удержать отличные показатели по снижению числа пожаров, которые показывала Бурятия в последние годы», - говорится в пресс-релизе.



В нем отмечается, что по сообщениям прессы, в Бурятии на время приостановлены противопожарные выжигания сухой растительности в связи с погодными условиями. Однако это не значит, что от них оказались вовсе. Республиканское агентство лесного хозяйства сообщает, что новые профилактические отжиги в ближайшее время планируются в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском и Бичурском районах Бурятии.



В республике вплоть до 23 марта происходили крупные природные пожары, которые были остановлены лишь обильным снегопадом на прошлой неделе. «Природа дала республике уникальную передышку, но если поджоги травы продолжатся, это вполне может привести к пожарной катастрофе, подобной той, что случилась в прошлом году в Забайкалье», - подчеркивает Greenpeace.



Конечно, пожары возникают и в результате поджогов травы местными жителями – по традиции или по неосторожности, а то и просто хулиганских. Однако данные космического мониторинга говорят, что во многих случаях пожары возникали именно там, где проводились профилактические выжигания.



«Эта ситуация повторяется каждый год без достаточного контроля со стороны властей, – говорит руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. – Каждый год где-то такие выжигания дают начало реальным крупным пожарам, которые потом тушат те же самые люди, которые занимались этой “профилактикой”. И ответственность за это лежит на руководстве республики».



С прошлого года минприроды установило новые правила проведения таких выжиганий, где есть обязательные для выполнения требования по безопасности. Но на Дальнем Востоке, в частности в Бурятии, их пока не соблюдают.



Действовать надо прямо сейчас, ведь у государственных органов наступившая неделя — рабочая, и важно её использовать для того, чтобы исправить ситуацию. Это пошло бы на пользу не только Бурятии, но и другим регионам, особенно соседним, которые увидели бы пример здравого и цивилизованного подхода к проблеме поджогов и природных пожаров, уверены активисты Greenpeace.



Фото: egov-buryatia.ru/ralh

