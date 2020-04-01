01.04.2020
В Улан-Удэ управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано усилить дезинфекцию

В Улан-Удэ управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано усилить дезинфекцию

Дезинфицирующими средствами их безвозмездно обеспечивает Комитет городского хозяйства

 Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рекомендовал управляющим компаниям и ТСЖ усилить дезинфекционный режим в местах общего пользования многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В частности, рекомендовано один раз в сутки обрабатывать хлоросодержащими дезинфицирующими средствами поверхности в местах общего пользования, разместить графики влажных уборок на досках объявлений.

Дезинфицирующими средствами с 1 апреля безвозмездно обеспечивает Комитет городского хозяйства Улан-Удэ. Выдача раствора ведется с 13:00 до 18:00 по адресу улица Борсоева, 101 . Рекомендательные письма во все управляющие организации направлены.

Кроме того, в распоряжении градоначальника указано о необходимости ежедневно предоставлять в Комитет городского хозяйства информацию о проводимых мероприятиях.

Однопроцентный раствор гипохлорита натрия ЖЭУ и ТСЖ получают в разных объемах в зависимости от количества обслуживаемых многоквартирных домов, уточнили в пресс-службе «Водоканала».
Выдается инструкция по применению этого дезинфицирующего средства. Раствор гипохлорита натрия исследован в лаборатории «Водоканала». В случае соблюдения мер предосторожности он не представляет угрозы для здоровья тех, кто будет заниматься дезинфекцией.

В республиканском управлении Роспотребнадзора также одобрили применение этого средства. При проведении работ по обеззараживанию общих помещений жители получат дополнительные гарантии нераспространения коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Номер один», в Улан-Удэ сегодня также по поручению мэра города началась дезинфекция мест общего пользования. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции специальным раствором обработают общественные пространства, остановочные пункты, территорию вокруг них, также поручни и лавочки. Администрации районов определили около 80 мест подлежащих дезинфекции, общая площадь обрабатываемых территорий составляет 10 тыс кв метров.

Фото: «Водоканал»
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