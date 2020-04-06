В Бурятии насчитывается шесть очагов коронавируса

В Бурятии на сегодняшний день по результатам проведенных эпидемиологических расследований насчитывается шесть очагов коронавируса, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Это первый и самый большой очаг, который возник вокруг мужчины, прибывшего из Москвы. Второй очаг в Баргузинском районе также занесен из Первопрестольной женщиной, прилетевшей из столицы страны.
Еще одна инфицированная женщина прибыла из США и находилась на изоляции дома. Есть завозной случай из Иркутска. А также – еще один из Москвы, откуда прилетела семья. Наконец, еще один инфицированный приехал в Прибайкальский район из Армении.
По числу заболевших – 35 человек – лидирует Улан-Удэ. Затем идет Иволгинский район – три человека, Мухоршибирский – два человека, по одному – Прибайкальский, Баргузинский и Тарбагатайский.
Основной поток новых заболевших – это, по сути, второй круг контактных от первого очага, от остальных пяти очагов коронавирус пока не распространяется, отмечают специалисты.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека внесла изменения в схему подтверждения положительных результатов лабораторных исследований, полученные на базе лабораторий медицинских организаций и лабораторий центров гигиены и эпидемиологии в регионах. С учетом удобства транспортной схемы положительные результаты, полученные на базе лабораторий Бурятии, теперь будут подтверждаться в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока. Восемь первых проб уже направлено туда накануне. Они в работе.
Как сообщал «Номер один»
, в Бурятии сегодня зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в центре «Вектор» случаев заражения COVID-2019, сообщил минздрав республики. Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице к восьми утра 6 апреля находится 97 человек. Из них - с COVID-19 - 43 больных, в том числе - 8 детей. Легкая степень тяжести – 8 человек, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится 6 взрослых пациентов, из них 1 - на ИВЛ. За весь период госпитализировано 186 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 89 челолвек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.
Круг контактных лиц составляет 1662 человек, все лабораторно обследованы. Еще у восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока ( Иркутск). Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 65,5 тыс кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Фото: pixabay.com
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