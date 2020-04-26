В Улан-Удэ усиливают меры профилактики в микрорайоне вспышки COVID-19

Она произошла в городской больнице №4, вызвав необходимость возвращения города к строгой самоизоляции



Усилить профилактические мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения COVID-19 на территории, обслуживаемой городской больницей № 4. Такое поручение дал сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В частности, администрации Улан-Удэ поручено обеспечить усиленный дезинфекционный режим на открытых пространствах и в многоквартирных домах. В целях рассредоточения населения на пути следования «Авиазавод – Стрелка» будет увеличено количество маршрутных микроавтобусов и автобусов в часы пик.



Мобильные бригады по контролю за соблюдением режима ограничительных мероприятий и самоизоляции направят дополнительные силы для работы с населением и организованными коллективами микрорайонов Загорск, Восточный, Авиазавод и территорий, закрепленных за городской больницей № 4.



«Мы провели мониторинговое исследование объектов поселков Загорск, Восточный, Авиазавод на предмет соблюдения режима работы в условиях ограничительных мероприятий. При исследовании 84 объектов не функционировали 26: парикмахерские, магазины одежды, цветов и другие. Среди 58 работающих предприятий соблюдение режима работы в условиях самоизоляции не обеспечено на четырех объектах», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



У всех организаций и предприятий, где зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований, будет отозван допуск к осуществлению деятельности в режиме ограничительных мероприятий.



«Пока мы отлавливаем приезжих, а внутри региона и города распространения нет – это нормально, нельзя допустить возникновения очагов внутри. Сейчас необходимо максимально быстро провести весь комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить разрастания. Усиление ограничительных мер необходимо, как минимум, на период, пока сможем обойти всех контактных, локализовать этот очаг и посмотреть, какая будет динамика», - заключил Алексей Цыденов.







«Из-за инцидента в городской больнице №4 ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. Если мы ранее имели «завозные» случаи болезни, то сегодня имеем внутреннюю «вспышку». В четвертой больнице, где были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни! На сегодня у нас в целом 217 человек с подтвержденным диагнозом с нарастающим итогом. И, конечно, нам эта четвертая больница дала такую вспышку. Более того, там медсестра заразила мужа, муж - водитель скорой ещё и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район, - пояснил глава свое решение. Сейчас оперативный штаб будет решать, как вводить дополнительные ограничения», - пояснял ранее глава Бурятии принятые.решения.



Фото: egov-buryatia.ru Усилить профилактические мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения COVID-19 на территории, обслуживаемой городской больницей № 4. Такое поручение дал сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства республики.В частности, администрации Улан-Удэ поручено обеспечить усиленный дезинфекционный режим на открытых пространствах и в многоквартирных домах. В целях рассредоточения населения на пути следования «Авиазавод – Стрелка» будет увеличено количество маршрутных микроавтобусов и автобусов в часы пик.Мобильные бригады по контролю за соблюдением режима ограничительных мероприятий и самоизоляции направят дополнительные силы для работы с населением и организованными коллективами микрорайонов Загорск, Восточный, Авиазавод и территорий, закрепленных за городской больницей № 4.«Мы провели мониторинговое исследование объектов поселков Загорск, Восточный, Авиазавод на предмет соблюдения режима работы в условиях ограничительных мероприятий. При исследовании 84 объектов не функционировали 26: парикмахерские, магазины одежды, цветов и другие. Среди 58 работающих предприятий соблюдение режима работы в условиях самоизоляции не обеспечено на четырех объектах», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.У всех организаций и предприятий, где зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований, будет отозван допуск к осуществлению деятельности в режиме ограничительных мероприятий.«Пока мы отлавливаем приезжих, а внутри региона и города распространения нет – это нормально, нельзя допустить возникновения очагов внутри. Сейчас необходимо максимально быстро провести весь комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить разрастания. Усиление ограничительных мер необходимо, как минимум, на период, пока сможем обойти всех контактных, локализовать этот очаг и посмотреть, какая будет динамика», - заключил Алексей Цыденов. Как сообщал «Номер один» , в республике сегодня примут решение об отзыве допуска к работе тех, кого уже допустили. Помимо этого, будет усилен ограничительный режим: вновь закроются магазины строительных материалов и все прочие непродовольственные, которые открылись. Мера коснется и парикмахерских. Ужесточение мер, которые вводятся, как минимум, до 30 апреля, призвано не допустить разрастания коронавируса. Отметим, жесткие ограничительные меры вводятся только в Улан-Удэ и в приграничном Заиграевском районе. В остальных районах организации и предприятия работают в рамках действующих мер.«Из-за инцидента в городской больнице №4 ситуация с коронавирусной инфекцией серьезно осложнилась. Если мы ранее имели «завозные» случаи болезни, то сегодня имеем внутреннюю «вспышку». В четвертой больнице, где были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло «Мирамистином», что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни! На сегодня у нас в целом 217 человек с подтвержденным диагнозом с нарастающим итогом. И, конечно, нам эта четвертая больница дала такую вспышку. Более того, там медсестра заразила мужа, муж - водитель скорой ещё и работал по району. Теперь у нас очаг – весь район, - пояснил глава свое решение. Сейчас оперативный штаб будет решать, как вводить дополнительные ограничения», - пояснял ранее глава Бурятии принятые.решения.Фото: egov-buryatia.ru