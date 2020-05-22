Глава Роспотребнадзора Бурятии: Не надо расценивать торговые объекты как места для прогулок

Чиновник попросил посещать объекты торговли только при крайней необходимости

Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев призвал жителей республики рассказал о ситуации с коронавирусом.



- Уважаемые земляки! Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике остается напряженной. Анализ заболеваемости показывает, что большое количество случаев инфицирования происходит именно дома. Когда те, кому предписано изолироваться на 14 дней, пренебрегают правилами карантина. Такое совершенно недопустимо. Никакие причины не могут быть уважительными для того, чтобы подвергнуть риску здоровье близких людей. Напоминаю: прибывшим и контактным лицам следует строго соблюдать режим изоляции, - отметил чиновник.



Также руководитель регионального Роспотребнадзора призвал жителей носить маски в общественных местах.



- Эта требование прописано в Указе главы Республики Бурятия и является обязательным для всех. Маска – это барьерное средство защиты. И надевая маску, вы защищаете и себя, и окружающих вас людей. Еще один важный момент – смягчение режима ограничений совсем не означает, что пришло время расслабиться. Не надо расценивать торговые объекты как места для прогулок. Режим самоизоляции продолжает действовать, риски всегда есть. И объекты торговли следует посещать только при крайней необходимости. Мы советуем пользоваться сервисами онлайн-покупок. Это гораздо безопаснее, и многие торговые фирмы уже активно предоставляют такие услуги. Уважаемые земляки, еще раз призываем вас максимально сократить время пребывания в общественных местах. И обязательно соблюдать все меры предосторожности, - заявил Сергей Ханхареев.





