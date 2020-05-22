Как изменится стоимость электроэнергии в Бурятии после строительства шестой солнечной электростанции?

Ее начали строить в Джидинском районе

До конца текущего года группой компаний «Хевел» в Джидинском районе республики будут построены первая и вторая очереди Торейской СЭС мощностью 25 и 20 МВт соответственно. В начале мая компания приступила к обустройству строительной площадки.Всего же в Бурятии в 2017-2019 гг. было построено пять солнечных электростанций в Кабанском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Бичурском и Хоринском районах. К концу года совокупная мощность экологически чистой генерации на территории региона достигнет 115 МВт (в том числе 70 МВт - мощности СЭС ГК «Хевел»).Выработка электроэнергии солнечными электростанциями в Бичурском и Хоринском районах Республики Бурятия за I квартал 2020 года превысила 6 тыс кВт.ч. Напомним, что Бичурская СЭС установленной мощностью 10 МВт введена в эксплуатацию в ноябре 2017 года, Хоринская СЭС мощностью 15 МВт - в ноябре 2019 года.- Общая выработка электроэнергии двумя СЭС за весь период работы составила более 33 млн кВт.ч, что эквивалентно использованию 9,8 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Работа солнечных электростанций группы компаний «Хевел» позволила избежать более 17 тысяч тонн выбросов углекислого газа в атмосферу, - сообщает пресс-служба компании.