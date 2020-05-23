Водопад в Бурятии очистили от вандальных надписей





20 мая команда волонтеров, состоящая из государственных инспекторов Аршанского инспекторского участка и сотрудников отдела туризма и рекреации, выехала на чистку надписей на памятнике природы «Первый водопад».

Для очистки от вандальных надписей одной из самых посещаемых достопримечательностей Тункинской долины применили щетки, чистящие средства и горелки.

- Грустно видеть и осознавать, что люди, оставили так много вандальных надписей и изменили первозданный вид скал. Работа по очистке надписей трудная: фактура скал очень твердая, рельефная, а местами крошится и плохо поддается очистке щетками, кроме того, надписи сделаны на разной высоте, - отмечает заместитель директора - начальник отдела туризма и рекреации.Светлана Ангаскиева.

Почти ежегодно после летнего сезона скалы «Первого водопада» покрываются надписями с признаниями любви и иными восклицаниями пребывания на этом месте.

Нацпарк «Тункинский» проводит экологическую акцию «Чистые скалы» уже третий год, но посетители продолжают портить вид памятника природы, нанося новые надписи.

- Выезжающим на природу людям, стоит понимать, что они оставляют после себя «негатив» в виде подобных надписей и брошенного мусора, который сегодня мы попутно собрали, - отмечает государственный инспектор Аршанского инспекторского участка Илья Попов.

Волонтеры собрали и вывезли более 10 мешков мусора с территории экологической тропы. В основном это пластик, стеклянные бутылки, одноразовая посуда, бумага и влажные салфетки.

Получилось очистить далеко не все, что планировалось, так как волонтеры столкнулись с определенными сложностями – надписи выполнены разными составами красок и погодные условия не позволили полностью использовать световой день.



Фото: пресс-служба Тункинского нацпарка