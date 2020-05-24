Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - невидимые знаки «Зеленого города»

Каждое воскресенье публикуем разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!



Cправка:



Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.В рамках реализации проекта по озеленению в городе началась омолаживающая подрезка деревьев и кустарников. Но в то же время подрезка зелени в местах расположения дорожных знаков осталась без внимания. Такие недосмотры могут повлечь проблемы для всех участников дорожного движения. Между тем решению такого рода проблем можно помочь, позвонив в дежурную часть ГИБДД (292999) или в Единую диспетчерскую службу (051).Фото: "Номер один", Саян Будаев