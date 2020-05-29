В Бурятии будут искать неуязвимых к коронавирусу людей

В республике появится возможность массового тестирования на наличие антител







На днях из Москвы пришли удивительно положительные новости - у свыше 12,5% обследованных по методу иммуноферментного анализа (ИФА) выявлены антитела к коронавирусу. Что свидетельствует о том, что они ранее встречались с коронавирусом и в их организме уже сформировался или формируется стойкий иммунитет к заболеванию. В Бурятии намерены повторить исследовательский опыт москвичей.

- Министерство здравоохранения РБ запросило счета на поставку в республику тест-систем ИФА на определение антител к COVID-19, — сообщила главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РБ Дарья Мункоева. - Ориентировочные сроки начала проведения тестирования на антитела — середина июня.Массовое тестирование на антитела жителей Бурятии позволит эффективнее противостоять эпидемии, уверены специалисты.- Чем выше прослойка нечувствительных к вирусу людей, тем больше вероятности того, что эпидемия закончится раньше. Поскольку, как видим на примере Москвы, там полным ходом идет широкая иммунизация населения, — убеждена известный иммунолог, кандидат наук Инга Номоева.Не исключено, что в Бурятии число людей, «встречавшихся» с вирусом до начала официально объявленной пандемии (в конце января) и у которых уже образовались естественные защитные механизмы к коронавирусу, будет сопоставимо с московскими показателями. Это позволит в будущем нечувствительным к вирусу людям свободно передвигаться по стране и за рубежом.Правда, за такую свободу придется заплатить — услуга будет платной и достаточно дорогой. По неофициальным данным, в Бурятии стоимость теста на определение антител IgG составит не менее 3500 рублей.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com