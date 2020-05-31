Тункинский художник Саян Танганов: «Воспевать Бурятию через искусство»

Известный живописец рассказывает о своем творчестве и проблемах

Сельская глубинка Бурятии богата на талантливых людей. Один из них – художник Саян Танганов из Тункинского района. Он и рисует природные пейзажи, и образы из бурятских мифов и легенд Тунки, и просто юмористические сюжеты. Виды тункинских кряжей и горных рек, образы шаманских божеств и мифических богатырей, выдуманные смешные персонажи – все это можно увидеть на его картинах.Саян Танганов – не коренной тункинец. Он родился в Заиграево, в 1971 году. Рисованием увлекался с детства, учился в Художественной школе, даже прошёл конкурс в Московскую художественную школу-интернат при МГХИ им. В.И. Сурикова, но родители побоялись отпускать ребёнка так далеко. Потом был художественно-графический факультет Улан-Удэнского педагогического училища №1, после окончания – много лет работы художником-живописцем, иллюстратором, сувенирным мастером и ремесленником. Работы Саяна Танганова участвовали в ежегодных выставках, посвященных Сагаалгану, выставлялись на межрегиональной экспозиции в честь 350-летия присоединения Бурятии к России.- Я рисую, сколько себя помню. Для меня что-то творить, создавать каждый день, это смысл жизни. В начале творческого пути, я писал пейзажи родной Бурятии. Это байкальские виды, степи, горы, национальные мотивы. Жил исключительно на гонорары от проданных картин. Но как говорится, художник учится и растет всю жизнь, так и я никогда не стою на месте. У меня всегда так, захотел – сделал. Трудностей и перемен, не страшусь. У меня возникла цель в творчестве – Воспевать и популяризировать родную Бурятию через своё искусство, иллюстрировать бурятские легенды и сказания, коими богата наша республика, - рассказывает Саян Танганов.Первой работой этого периода его творчества стала картина «Беседа Байгал Далая и Хамар-Дабана», написанная в 2015 году, и проданная на Благотворительном аукционе в пользу детей сирот.В Тунке он живёт с 2010 года, а впервые побывал там в 1989 году, будучи студентом, когда группу отправили в Аршан на практику-пленэр.- Здесь мы писали пейзажи и делали зарисовки. Работы те у меня сохранились. Тогда я и влюбился в этот красивейший край и мечтал здесь работать. Как только мой сын немного подрос, мы нашли возможным, сюда переехать. Тут я создал много работ с пейзажами и легендами Тункинской земли, - вспоминает Саян Танганов.Среди этих его работ можно назвать «Сказание о Кынгырге и мальчике Дашике», «Легенду о Шаргай Нойоне», «Буху Нойон Баабай», «Здравствуй Кынгырга», «Аршанский водопад», «Аршан. Пик Любви», «Дорога на Аршан», другие картины.Здесь же Саян Танганов начал работу над юмористической линией картин о смешном бурятском коте.- Уже десятки лет кошачья тема в искусстве всего мира, занимает отдельную нишу. В конце концов, эта тема превратилась в мировой Челлендж. Нужно придумать и изобразить своего персонажа-кота, который будет особенный и обаятельный, непохожим на других, представлял твой регион, рассказывал зрителю о чем-то по-своему. Вот я и придумал своего бурятского котика, его зовут Тохэ, - рассказывает художник.Юмористический персонаж полюбился уже множеству людей. Саян Танганов рисует о нем картины с разными сюжетами, развивает описание его жизни.Оригиналы картин покупаются не очень часто, поэтому художник переносит их изображения на различные сувенирные изделия – магниты для холодильников, кружки, значки. Такие изделия берут более охотно, ведь цена довольно демократична. По словам художника, людьми оказался немало востребован его проект «Народная кружка» - получился недорогой оригинальный подарок и памятный сувенир.- Сейчас людей очень трудно чем-то удивить, все есть. Люди ищут подарки и сувениры, которые были бы оригинальные, самобытные, аутентичные, национальные, неповторимые авторские вещи. Проходит время завозных импортных изделий, китайского и монгольского происхождения. Хочется сказать к людям, о том нужно поддерживать своих доморощенных мастеров, художников, ремесленников. Не дать умереть, народному отечественному искусству. Изобразительное искусство и все прикладные мастеровые люди – это двигатель национального самосознания, - считает Саян ТангановПо его словам, путь художника весьма тернист. Он полон мучительных исканий, тяжелых порой разочарований, это сотни часов и дней – поиска идеала, новых решений, это кропотливая, порой до истощения работа над собой – чтобы получить искреннюю радость создания. В художественной профессии нет никакой стабильности в плане денег, нет гарантированной зарплаты и соцпакета.- Художники, самый незащищенный класс людей, будто нас нет. Да и общество, люди относятся к художнику зачастую с иронией, видимо принято на художника смотреть с высока – мол, кто ты такой, бездельник. Поэтому многие люди, очень задумываются над вопросом - быть или не быть? И 99% процентов оставляют мечту быть художником за спиной. Взвесив все и решив, что в этой профессии трудно заработать и прокормить семью, избирают другой путь, - говорит Саян Танганов.С приходом пандемии коронавируса люди искусства очень пострадали – упала покупательная способность людей, закрыта работа сувенирных лавок и выставок. Сейчас Саян Танганов ищет поддержки со стороны крупных меценатов или властей, чтоб помогли открыть в Улан-Удэ постоянную экспозицию или мастерскую. Но пока никто из крупных предпринимателей не откликнулся, и работы художника можно увидеть только в Интернете, либо каким-то образом приехав в Аршан. Раньше изделия своей мастерской авторских художественных сувениров «САЯН – SAYAN» он экспонировал в парковой зоне Аршана, но сейчас руководство курорта остановило работу сувенирного рынка.Молодым людям, решившихся посвятить себя искусству, Саян Танганов желает стойкости духа, нескончаемого трудолюбия, железных нервов, душевного спокойствия и настроя на прекрасное.- Если ты выбрал изобразительное искусство, то нужно идти до конца. Нужно полжизни отдать, чтобы стать настоящим художником. Многие люди не понимают всю глубину, необходимость, прогрессивность этой профессии. Изобразительное искусство во все времена считалось эталоном образованности, одухотворенности, красоты и гармонии. Ведь все, все вокруг нас, предметы, дома, автомобили, одежда, интерьер, города, страны – все в самом начале своего создания – нарисовал и придумал художник! Художник задает сегодняшнее бытие человечества. Все то, что мы видим, чем мы живем, - наставляет Саян Танганов.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото автора