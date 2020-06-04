В Бурятии брат начальника ГИБДД сбил девочку и отделался лишь штрафом

Ни извинений, ни материальной помощи семья так и не дождалась





В январе этого года в Закаменске произошло странное ДТП. Вернее, происшествие то, может быть, рядовое и даже с печальными последствиями – водитель наехал во дворе на ребенка, сломана нога. Однако сейчас идет речь о том, что наезд и травма девочки – события, друг с другом якобы вовсе не связанные. Пострадавшие подозревают, что странности правосудия появились из-за причастности к делу людей в погонах. Водитель является родным братом высокопоставленного полицейского.

ДТП произошло 18 января этого года в три часа дня. Водитель во дворе сбил 11-летнюю девочку.- Моя мама с дочкой пошли в магазин. Вышли из подъезда, мама вышла первой. Дочь позже. Во дворе возле подъезда Соня перебегала через двухметровый тротуар, машин рядом не было. Автомобиль несся снизу, от нижнего дома. Он сбил ребенка с такой силой, что еще протащил несколько метров на капоте. Вызвали скорую, дочь увезли в больницу, снимок показал, что у нее сломана нога, - рассказывает мама пострадавшей девочки Рада Калганова.Ребенка отвезли в ДРКБ, там провели операцию. Девочке в ногу вставили четыре спицы, так как перелом произошел чуть выше колена.- Сколько боли она пережила. Как кричала, пока ехали, несмотря на обезболивающие. Потом пришлось заново учиться ходить, использовать ходунки. И по сей день хромает, нужно пройти реабилитацию, - говорит мама девочки.Однако ни извинений, ни материальной помощи от виновника наезда семья так и не дождалась. К слову, как выяснилось, водитель - брат начальника подразделения ГИБДД ОМВД по Закаменскому району. Рада Калганова подозревает, что связи помогли водителю практически выйти сухим из воды. Кроме административного штрафа, он не понес никакого наказания. Более того, сейчас идет речь о том, что травму девочка получила… не из-за наезда.- Когда я приехала в ДРКБ, там уже был его брат полицейский. Он махал листом, говорил, вот медосвидетельствование, водитель был трезв. Хотя кровь никто не обследовал. Это был тест на дыхание в трубочку. Но мне в руки этот документ не дали, - вспоминает Рада Калганова. – А я слышала, что до этого случая за ним уже числился пьяный наезд.Но утверждать, пьяный или под воздействием каких-либо лекарств (у мужчины были проблемы с пальцами ног, он ждал операцию) был, мы, конечно, не беремся.Удивительно другое. Первая медицинская экспертиза показала, что девочке нанесен тяжкий вред здоровью. Вторая же кардинально изменила выводы.Во время обследования девочки выяснилось, что у нее есть фиброма в ноге. Как подозревает мама девочки, эта новость для кого-то стала удобной зацепкой. Она была в шоке, когда узнала, что теперь тяжкий вред здоровью в данных медэкспертизы больше не значится. Более того, всерьез стала обсуждаться версия, что девочка и так бы сломала ногу, без наезда автомобиля. Мол, есть проблемы со здоровьем, хрупкие кости. А наезд тут вовсе ни при чем.- Мы впервые узнали, что у Сони есть фиброзный кортикальный дефект, иными словами, фиброма (небольшая внутренняя опухоль на ноге, наподобие бородавки). Она никогда ее не беспокоила, ничего не болело. Как сказал врач, в нашем случае она стала спасательным кругом. Если бы не фиброма, то последствия могли быть еще хуже. В первой экспертизе указано, что причинен тяжкий вред здоровью, перелом произошел в результате воздействия тупого предмета или при ударе. Но была назначена новая экспертиза, общий смысл которой в том, что перелом произошел из-за того, что у Сони якобы есть проблемы со здоровьем, костями.Мать спросила у экспертов, почему две экспертизы так разнятся по смыслу.- Во втором случае эксперты опирались на версию о том, что водитель двигался с минимальной скоростью. Изначально была речь о том, что водитель двигался со скоростью 30 километров в час, 6,5 метра – следы торможения. Об этих расчетах мне говорили сами сотрудники ГИБДД сразу после ДТП, ведь при более маленькой скорости следы торможения не превышали бы полутора метров. Но потом нашлись свидетели, утверждавшие, что скорость была меньше. И уже пошла речь о 15 километрах в час. Соответственно, и результаты экспертизы изменились, - говорит Рада Калганова.Иными словами, в полиции пришли к выводу, что девочка якобы могла сломать ногу, даже просто подпрыгнув или побежав. А потому водитель и его неосторожность никак не связаны с травмой ребенка. Тем более что благодаря свидетелям (по слухам, это друзья и соседи водителя) теперь утверждалось, что скорость автомобиля была практически черепашьей.- Я позвонила врачу в ДРКБ, он сказал, чтобы настаивала на следственном эксперименте. И тоже был удивлен, говорит, пусть поставят здорового ребенка и посмотрят, сломается ли у него нога при таком ударе. Причем тут фиброма и те версии, что они выдвигают? Она могла бы до глубокой старости с ней прожить и даже не знать об этом. Откуда взялись версии, что у моего ребенка хрустальная болезнь или повышенная хрупкость костей, если она ни разу до этого ничего себе не ломала? Врачи посоветовали мне провести остеоденситометрию (проверка плотности костей), чтобы доказать, что нога у Сони не могла сломаться сама по себе. Вам не кажется это все каким-то бредом? – возмущается Рада Калганова. - У меня дочь занималась фигурным катанием, ездит на велосипеде, много раз падала, но переломов не было никогда.Рада Владимировна считает, что расследование этого дела изначально велось с пристрастием и очень странно. По ее словам, она лично давала контакты свидетелей, но их долго не опрашивали. А когда наконец-то спохватились, прошло слишком много времени, многие уже передумали давать показания. Между тем показания свидетелей со стороны водителя подробно расписаны в деле.- Например, был такой свидетель Максим, он говорил моей маме, что расскажет все, что видел. Но потом столько времени прошло, и он уже передумал. Когда узнал, что тут замешан начальник ГИБДД, сразу отказался. Говорит, зачем мне эти проблемы, мне еще на права сдавать. Точно так же не были опрошены и другие независимые свидетели. А сейчас столько времени прошло, кто и что вспомнит? Мы сами просили обзвонить, расспросить некоторых очевидцев, но на них никто так и не вышел.Любопытный факт. Сразу после ДТП двор, в котором произошел наезд, засыпали песком. Рада Калганова начала выяснять в местном ЖКХ, сделали ли засыпку сотрудники местной управляющей организации, на что получила отрицательный ответ.- Мне сказали, что они только собирались это сделать, но, так как обещали снегопад, пока отложили засыпку. То есть это сделал кто-то другой. Я подозреваю, что подсыпку могли сделать, заказав ее частной организации, для того чтобы скрыть следы юза. Я уверена, что тормозной путь был длиннее, чем потом указали в документах.Интересно, что, несмотря на заверения МВД по РБ о том, что родственник водителя, совершившего наезд, начальник подразделения ГИБДД ОМВД по Закаменскому району, сразу же написал рапорт о том, что не будет иметь отношения к этому делу из-за родственных связей с участником ДТП, у нас есть документы, говорящие о другом. Так, у Рады Калгановой есть копия рапорта, заверенная в МВД по РБ, где значится дата «29 апреля 2020 года». То есть более четырех месяцев это дело все-таки было в распоряжении большого начальника? Может быть, поэтому и его странный исход объясняет многое?Тем временем в МВД Бурятии подытожили – дело уже закрыто.- О происшествии с участием близкого родственника начальника подразделения ГИБДД ОМВД по Закаменскому району в установленном порядке сообщили в дежурную часть отдела полиции. Расследование ДТП проводилось сотрудником следственного отдела ОМВД, не являющегося его подчиненным. Далее независимая судебно-медицинская экспертиза, проводившаяся в Улан-Удэ, не установила причинно-следственной связи между ДТП и причиненным вредом здоровью потерпевшей, на основании чего вынесено решение об отказе в возбуждении административного дела по статье 12.24 КоАП РФ. Процессуальное решение в установленном порядке согласовано с надзорными органами. На гражданина составлен административный протокол по статье 12.28 КоАП РФ и вынесено судебное решение о назначении штрафа, - заявили в пресс-службе МВД по РБ.Мать девочки находится в отчаянии: «Я не кровожадная, и мне не надо никого наказывать или требовать миллионов. Но обидно то, что с моим ребенком так поступили. Мало того, что она несколько месяцев провела на койке, мучилась от болей, училась заново ходить, занималась учебой на дому, так еще сейчас придумываются какие-то небылицы про ее здоровье. Перед девочкой даже никто не извинился».Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: из личного архива Р. Калгановой